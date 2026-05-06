/80% થી વધુ તૂટ્યો હતો TATAનો આ સ્ટોક, હવે તેમાં 65%નો તોફાની વધારો, જાણો

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 06, 2026, 03:21 PM IST|Updated: May 06, 2026, 03:21 PM IST

TATA Share Rise: બુધવારે આ કંપનીના શેર 13% થી વધુ વધીને 498 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં કંપનીના શેર 80%થી વધુ ઘટ્યા હતા. જો કે, તાજેતરમાં કંપનીના શેર 65%થી વધુ વધ્યા છે.
 

TATA Share Rise: ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks Share Price) ના શેરમાં ભારે વધારો જોવા મળ્યો છે. બુધવારે બીએસઈ પર તેજસ નેટવર્ક્સના શેર 13 ટકાથી વધુ વધીને ₹489 પર પહોંચી ગયા છે. તેજસ નેટવર્ક્સના શેર તાજેતરમાં ખરાબ સ્થિતિમાં હતા, 80% થી વધુ ઘટ્યા હતા. જોકે, તેજસ નેટવર્ક્સના શેર ૫૨-સપ્તાહના નીચલા સ્તરથી 65 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. તેજસ નેટવર્ક્સના શેરનો 52-સપ્તાહનો નીચો સ્તર 761.95 રૂપિયા છે.

ટાટા ગ્રુપની કંપની તેજસ નેટવર્ક્સ(Tejas Networks Share Price)ના શેર 52-સપ્તાહના લોઅર લેવલથી 65 ટકાથી વધુ ઉછળ્યા છે. 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેજસ નેટવર્ક્સના શેર ₹294.10 પર હતા. કંપનીના શેર બુધવાર, 6 મે, 2026ના રોજ ₹489 પર પહોંચી ગયા.   

23 એપ્રિલથી, તેજસ નેટવર્ક્સના શેરમાં 21 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. 23 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર ₹402.15 પર હતા. 6 મેના રોજ કંપનીના શેર ₹489 પર પહોંચી ગયા. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, તેજસ નેટવર્ક્સના શેરમાં 155% થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે.  

ટાટા ગ્રુપની કંપની, તેજસ નેટવર્ક્સના શેર તેમના સર્વકાલીન હાઈ લેવલથી 80%થી વધુ ઘટ્યા. 26 જૂન, 2024ના રોજ તેજસ નેટવર્ક્સના શેર ₹1495 પર હતા. 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ કંપનીના શેર ઘટીને ₹294.10 પર આવી ગયા. બુધવારે તેજસ નેટવર્ક્સનું માર્કેટ કેપ ₹8300 કરોડને વટાવી ગયું. સપ્ટેમ્બર 2025ના ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, તેજસ નેટવર્ક્સમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો 53.66% હતો, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 45.96% હતું.  

માર્ચ 2026 ક્વાર્ટર સતત પાંચમું ક્વાર્ટર હતું જેમાં તેજસ નેટવર્ક્સે નુકસાન નોંધાવ્યું હતું. તેજસ નેટવર્ક્સને ચોથા ક્વાર્ટરમાં 211 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે, તેજસ નેટવર્ક્સને એક વર્ષ પહેલા સમાન સમયગાળામાં 72 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું.   

તેજસ નેટવર્ક્સને ગયા નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં 193.8 કરોડ રૂપિયા, બીજા ક્વાર્ટરમાં 307.1 કરોડ અને ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં 196.5 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. તેજસ નેટવર્ક્સને નાણાકીય વર્ષ 2026માં કુલ 909  કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં કંપનીએ 447 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો હતો.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

