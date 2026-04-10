TATAનો આ શેર આવી ગયો હતો તળીએ, 89% તૂટી ગયો હતો, હવે 7 દિવસમાં 39%ની તેજી
TATA Share Rise: ટાટા ગ્રુપ કંપનીના શેર તાજેતરમાં તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 89 ટકા ઘટ્યા છે. જોકે, આ શેરે હવે વેગ પકડ્યો છે, સાત દિવસમાં 39 ટકા વધ્યા છે.
TATA Share Rise: ટાટા ગ્રુપ કંપની ટાટા ટેલિસર્વિસિસ મહારાષ્ટ્ર લિમિટેડ (TTML)ના શેર ખરાબ સ્થિતિમાં છે. TTMLના શેર તાજેતરમાં તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 89 ટકા ઘટ્યા છે. જો કે, ટાટા ટેલિસર્વિસિસ મહારાષ્ટ્ર લિમિટેડના શેર હવે વેગ પકડ્યો છે.
શુક્રવારે BSE પર TTML ના શેર લગભગ 4% વધ્યા હતા, જે 41.92 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. દિવસના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, ટાટા ટેલિસર્વિસિસ મહારાષ્ટ્ર લિમિટેડના શેર પણ 44.74 રૂપિયાને સ્પર્શ્યા હતા. છેલ્લા સાત દિવસમાં કંપનીના શેરમાં 39 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
ટાટા ગ્રુપ કંપની ટાટા ટેલિસર્વિસિસ મહારાષ્ટ્ર લિમિટેડ (TTML)ના શેર છેલ્લા સાત ટ્રેડિંગ સત્રોમાં 39 ટકા વધ્યા છે. 30 માર્ચ, 2026ના રોજ TTML ના શેર 30.12 રૂપિયા પર હતા. આ સ્તરથી, કંપનીના શેર 39% વધીને 41.92 રૂપિયા પર પહોંચ્યા છે. છેલ્લા પાંચ દિવસમાં, TTML ના શેર 18%થી વધુ વધ્યા છે. કંપનીનો ૫૨ અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર 81.16 રૂપિયા છે. ટાટા ટેલિસર્વિસિસ મહારાષ્ટ્ર લિમિટેડનું માર્કેટ કેપ શુક્રવારે 8195 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે.
ટાટા ટેલિસર્વિસિસ મહારાષ્ટ્ર લિમિટેડ (TTML)ના શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 89% ઘટી ગયા હતા. જાન્યુઆરી 2022માં TTML ના શેર 290.15 રૂપિયા પર હતા. ટાટા ગ્રુપની આ કંપનીના શેર 30 માર્ચ, 2026ના રોજ તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી ઘટીને ₹30.12 પર આવી ગયા હતા.
Ttmlના શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 61% થી વધુ ઘટી ગયા હતા. Ttmlનો 52 અઠવાડિયાનો હાઈ લેવલ ₹81.16 હતો, અને 30 માર્ચે કંપનીના શેર આ સ્તરથી 61% થી વધુ ઘટીને ₹30.12 પર આવી ગયા.
ટાટા ગ્રુપની કંપની Ttmlએ પણ તેના શેરધારકોને બોનસ શેર ભેટમાં આપ્યા છે. ઓગસ્ટ 2013માં, Ttml એ 2:15 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર જાહેર કર્યા હતા. એટલે કે, કંપનીએ દરેક 15 શેર માટે 2 બોનસ શેર જારી કર્યા હતા. ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, કંપનીમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો 74.36% છે, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 25.64% છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં Ttml ના શેરમાં 224% નો વધારો જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં, કંપનીના શેર 529% વધ્યા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
Trending Photos