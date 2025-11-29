ગુજરાતમાં 3 કિ.મી અંદર આવેલું છે MPનું આ અનોખું ગામ, આજે પણ મધ્યપ્રદેશથી ચાલે છે શાસન, જાણો શું છે ઇતિહાસ?
Unique Indian Village Sajanpur: લગ્નમાં સામાન્ય રીતે દહેજમાં રોકડ, સોનું-ચાંદી અથવા ઘરવખરી આપવામાં આવે છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે દહેજમાં આખું ગામ જ આપી દેવામાં આવ્યું હોય? ગુજરાતમાં આવું એક ગામ આવેલું છે, જેનું નામ સાજનપુર છે.
અનોખું ભારતીય ગામ સાજનપુર (Unique Indian Village Sajanpur)
ખાસ વાત એ છે કે દહેજમાં આપવામાં આવ્યા બાદ આ ગામ આજે મધ્યપ્રદેશનો ભાગ બની ગયું છે. સાજનપુર MPની સીમાથી લગભગ 3 કિલોમીટર અંદર ગુજરાતની જમીન પર વસેલું છે અને ચારે બાજુથી ગુજરાતથી ઘેરાયેલું છે. આની આસપાસના તમામ ગામોની ભાષા અને સંસ્કૃતિ સંપૂર્ણપણે ગુજરાતી છે, પરંતુ સાજનપુરનું વહીવટ મધ્યપ્રદેશ સંભાળે છે. આ ગામ અલીરાજપુર જિલ્લા હેઠળ આવે છે.
MPનું સાજનપુર ગામ: એક અનોખો ઇતિહાસ
મધ્યપ્રદેશના સાજનપુર ગામનો ઇતિહાસ ખૂબ જ અનોખો છે. આઝાદી પહેલાં તે છોટા ઉદેપુર રજવાડાનો ભાગ હતું, પરંતુ કઠ્ઠીવાડા અને છોટા ઉદેપુર રજવાડાઓ વચ્ચે થયેલા વૈવાહિક સંબંધોને કારણે રાજાએ આ ગામ પોતાની પુત્રીને દહેજમાં આપી દીધું. આ જ કારણોસર સાજનપુર ગુજરાતની સીમાની અંદર હોવા છતાં મધ્યપ્રદેશમાં સામેલ થઈ ગયું.
ગામ છે ગુજરાતની અંદર
આઝાદી પછી જ્યારે રજવાડાઓનું વિલીનીકરણ થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે સાજનપુરના મહેસૂલી દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ ન થઈ શક્યા. આ કારણોસર, બંને રાજ્યો વચ્ચે લાંબા સમય સુધી કાયદાકીય વિવાદ ચાલ્યો અને અંતે 1956માં સુપ્રીમ કોર્ટે તેને મધ્યપ્રદેશનો ભાગ માન્યો. ત્યારથી આ ગામ ભૌગોલિક રીતે ગુજરાતમાં હોવા છતાં વહીવટી રીતે MPનો ભાગ છે.
ગામના લોકોનું કહેવું છે કે "અમારું ગામ મહારાણી સાહેબની સાથે દહેજમાં કઠ્ઠીવાડા આવ્યું હતું." વર્તમાનમાં સાજનપુર ગામમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજળી અને રસ્તા સહિતની તમામ સરકારી સેવાઓ મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા જ પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ જ વિશેષતાઓને કારણે સાજનપુર ગામ અનોખું છે.
લોકો બોલે છે ગુજરાતી
ગુજરાતની સંસ્કૃતિ વચ્ચે વસેલા આ ગામના લોકો રોજિંદી વાતચીત ગુજરાતીમાં કરે છે, પરંતુ સરકારી કામકાજ હિન્દીમાં થાય છે. એટલું જ નહીં, શાળાઓમાં હિન્દી અને અંગ્રેજી ભણાવવામાં આવે છે, જ્યારે ગુજરાતી ભાષા ત્રીજી ભાષા તરીકે પણ સામેલ નથી.
પ્રાકૃતિક સુંદરતાનો ખજાનો
લગભગ 1500ની વસ્તી ધરાવતું આ ગામ પ્રાકૃતિક સુંદરતાથી ભરપૂર છે. લોકો ભલે મધ્યપ્રદેશમાં રહેતા હોય, પરંતુ બસ કે ટ્રેન પકડવા માટે તેમને દાહોદ અને લીમડી જેવા ગુજરાતના નગરો સુધી જવું પડે છે. વરસાદની મોસમમાં આ વિસ્તાર કોઈ હિલ સ્ટેશન જેવો દેખાય છે અને તેની અનોખી ભૌગોલિક સ્થિતિ પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.
અનેક પ્રકારની છે સમસ્યાઓ
વહીવટી અધિકારીઓના મતે, ગામનું સ્થાન ગુજરાત વિસ્તારમાં 3 કિલોમીટર અંદર હોવાને કારણે વહીવટી પડકારો હાજર છે. ચૂંટણીઓ દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાથી લઈને મહેસૂલ વિવાદો ઉકેલવા અને અતિક્રમણના કેસોની સુનાવણી સુધીના અનેક કાર્યો સીમા-સ્થિતિઓને કારણે જટિલ બની જાય છે. અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ નથી. ગામનું પોલીસ સ્ટેશન ચાંદપુરમાં આવે છે અને ગુના સંબંધિત કેસોમાં ઘણીવાર આરોપીઓ સરહદમાં જઈને બચવાનો પ્રયાસ પણ કરે છે. ગુજરાત ડ્રાય સ્ટેટ છે, જ્યારે સાજનપુરમાં દારૂ પર પ્રતિબંધ નથી, તેથી દારૂની તસ્કરી પણ અહીંની મોટી સમસ્યા છે, જેનાથી વહીવટીતંત્ર અને ગ્રામજનો બંને પ્રભાવિત થાય છે.
