ગુજરાત પર માવઠાનું સંકટ યથાવત! નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતા ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી, આ તારીખ છે ભારે!
Gujarat Rain Agahi: ગુજરાતમાં એક તરફ કાળઝાળ ગરમીનો તાપ છે, તો બીજી તરફ વાતાવરણ અચાનક પલટી મારતું જોવા મળી રહ્યું છે. ઉનાળાની વચ્ચે જ વરસાદી માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ફરી માવઠાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો શું છે હવામાનનો તાજો અંદાજ? ખેડૂતો માટે આ બદલાતું વાતાવરણ કેટલું જોખમી બની શકે? હવામાન વિભાગે શું કરી છે નવી આગાહી.
ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ તાપમાનમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. રાજ્યના મોટા ભાગના શહેરોમાં તાપમાન 38 ડિગ્રી આસપાસ પહોંચી ગયું છે. અમરેલીમાં સૌથી વધુ 38.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, જ્યારે નલિયામાં સૌથી ઓછું 19 ડિગ્રી નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં પણ ગરમીનો પારો 38 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે.
2 એપ્રિલથી 4 એપ્રિલ સુધી વરસાદની શક્યતા
પરંતુ આ તાપમાન વચ્ચે જ વાતાવરણમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાનો માહોલ સર્જાઈ શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતા 2 એપ્રિલથી 4 એપ્રિલ સુધી વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય બન્યું છે. સાથે જ દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન પર 1.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. આ સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં વાતાવરણ અસ્થિર બન્યું છે.
વાવાઝોડા જેવો ફૂંકાશે પવન
આ સાથે જ માત્ર વરસાદ જ નહીં પરંતુ થંડરસ્ટોર્મ અને તેજ પવનની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. પવનની ઝડપ 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આ કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની અને વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની શક્યતા પણ છે.
તાપમાનમાં થઈ શકે છે ઘટાડો
આ બદલાતું વાતાવરણ ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. પાક તૈયાર થવાના સમયે આવનારો વરસાદ અને પવન નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ખાસ કરીને કપાસ, ઘઉં અને અન્ય પાકોને અસર થવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં ખાસ ફેરફાર નહીં થાય. પરંતુ ત્યારબાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે.
એક તરફ ગરમી અને બીજી તરફ માવઠાની આગાહી. ગુજરાતમાં વાતાવરણનો આ ડબલ અસરકારક માહોલ લોકોને ચોંકાવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે આગામી દિવસો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાના છે. હવામાન વિભાગની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવી જરૂરી બની છે.
