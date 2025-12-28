બોટાદમાં ગમખ્વાર અકસ્માત : પિકઅપ ગાડી પલટી જતા એક જ પરિવારના 3 ના મોત
Accident News : બોટાદના મિલેટ્રી રોડપર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. બોલેરો પિકઅપ વાન પલટી ખાતા અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. તો 26 લોકોને ઈજા પહોંચી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બોટાદના મિલેટ્રી રોડપર બોલેરો પિકપ ગાડી અચાનક પલટી ખાઈ જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો.
શહેરનાં હરણકુઈ વિસ્તારના એક કુટુંબના લોકો બોલેરો પિકઅપ ગાડીમાં સવાર થઈને બહાર જઈ રહ્યા હતા. બોલેરો પિકઅપમાં ગાડીમાં 26 જેટલા લોકો સવાર હતા.
ત્યારે ગાડી પલટી જતા ત્રણ લોકોના મોત નિપજ્યા હતા. મૃતકોને પીએમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. તો ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે બોટાદની હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં મોટી સંખ્યામાં લોકોના ટોળા હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા હતા.
