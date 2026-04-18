યુદ્ધ નહીં, આ ત્રણ મોટા ખતરા ભારત પર મંડરાઈ રહ્યાં છે, કરોડો લોકો ભયમાં, ભયાનક હોઈ શકે છે પરિણામ
Water Crisis in India: દેશમાં ઘટી રહેલા જળ સ્ત્રોત અને પ્રદૂષિત થઈ રહેલું પાણી કોઈ મિસાઈલ કે બોમ્બથી મોટો ખતરો છે. નદીઓમાં ઘટી રહેલું પાણી ભયંકર કૃષિ સંકટને જન્મ આપી શકે છે. પ્રદૂષિત પાણી એવી બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે, જેની સારવાર પર આખા જીવનની કમાણી ખર્ચ થઈ શકે છે.
ભારત પર ક્યો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે?
ચીન-પાકિસ્તાન જેવા દેશો તરફથી યુદ્ધ કરવાના ખતરા સિવાય ભારતની તરફ ઘણી મોટી સમસ્યાઓ ઉભી છે. આ ખતરા પીવાના પાણી સાથે જોડાયેલા છે. ભારતમાં તાજા પાણીનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત ખતરામાં છે. જો આ વિકરાળ સમસ્યા પર સમય રહેતા વિચારવામાં ન આવ્યું અને જરૂરી ઉપાય ન કરવામાં આવ્યા તો પરિણામ ભયાનક હોઈ શકે છે. (પ્રતીકાત્મક AI તસવીર)
ક્યો ખતરો સૌથી મોટો?
ભારતમાં મોટા ભાગની નદીઓના ઉદ્ગમ હિમાલયના ગ્લેશિયર ઝડપથી ઓગળી રહ્યાં છે. દેશમાં કૃષિ માટે અતિ જરૂરી ચોમાસાની પેટર્ન બદલાઈ રહી છે. આ સિવાય ભૂજળનો જે રીતે વપરાશ થઈ રહ્યો છે તે એક મોટી ચિંતા છે. ભારત હવે દુનિયાભરમાં કાઢવામાં આવલા કુલ ભૂજળનો લગભગ 25 ટકા હિસ્સો વાપરી રહ્યું છે. શહેરોમાં વધતી વસ્તીની ગિચતાએ પણ પાણીના સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે. (પ્રતીકાત્મક AI તસવીર)
કેટલાક પાક બધું પાણી શોષી રહ્યા છે.
ડાઉન ટૂ અર્થના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતમાં સિંચાઈ માટે ભૂજળનું ભયંકર દોહન થઈ રહ્યું છે. દુનિયામાં જમીનની નીચેથી જેટલું પાણી કાઢવામાં આવે છે, તેના લગભગ 25 ટકા ભારતમાં કાઢવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ એવા પાકને ઉગાડવા માટે કરવામાં આવે છે, જેને પાણીની અછતવાળા વિસ્તારમાં ઉગાડવી ન જોઈએ. ધાનના પાક તેમાંથી એક છે. (પ્રતીકાત્મક AI તસવીર)
શહેરોની વધતી વસ્તી
ભારતમાં 30 ટકાથી વધુ જનસંખ્યા પહેલાથી શહેરમાં રહે છે. 2030 સુધી તે 40 ટકાથી વધી જવાનું અનુમાન છે. ભારતના શહેરોમાં વધતી ભીડને કારણે પીવાના પાણીનું સંકટ ઉભું થયું છે. એટલું જ નહીં નીતિ આયોગ પ્રમાણે આ સમયે ભારતના 65 ટકા શહેરો પાસે પોતાનો કોઈ માસ્ટર પ્લાન નથી. ભારતમાં શહેરીકરણનો વિકાસ કોઈ યોજના વગર થઈ રહ્યો છે. (પ્રતીકાત્મક AI તસવીર)
હિમાલયમાં ઘટતા ગ્લેશિયર
એશિયાના વોટર ટાવર કહેવાતા હિમાલયના ગ્લેશિયર ઝડપથી પીગળી રહ્યાં છે. આ કારણે 2 અબજથી વધુ લોકો પર મોટો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. નેપાળમાં સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય સેન્ટર ફોર ઈન્ટીગ્રેટેડ માઉન્ટેન ડેવલોપમેન્ટના રિપોર્ટ અનુસાર હિમાલય ક્ષેત્રોમાં ગ્લેશિયરોનો બરફ વર્ષ 2000 બાદ ડબલ ઝડપે પીગળી રહ્યો છે. આ ગ્લેશિયરોથી ગંગા અને સિંધુ જેવી નદીઓને પાણી મળે છે. આ નદીઓ કરોડો લોકો માટે જીવનનો આધાર છે. (પ્રતીકાત્મક AI તસવીર)
પ્રદૂષિત થતાં જળ સ્ત્રોત
સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 4000 મીટરની ઊંચાઈ પર ગંગોત્રી ગ્લેશિયરના બર્ફિલા નાકમાંથી નીકળતું પાણી સૌથી શુદ્ધ હોય છે. આ એટલું શુદ્ધ હોય છે કે આ ઉપમહાદ્વીપમાં લગભગ ક્યાંય આવું પાણી નહીં મળતું હોય. પરંતુ ગંગોત્રી ગ્લેશિયરથી માત્ર 20 કિલોમીટર દૂર ગૌમુખ સુધી પહોંચતા તે ગંદુ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. કાનપુર જેવી જગ્યા પર તો ગંગાનું પાણી સ્નાન કરવા લાયક પણ નથી. (પ્રતીકાત્મક AI તસવીર)
મિસાઈલ અને બોમ્બથી મોટો ખતરો છે પાણીની સમસ્યા
દેશમાં ઘટતા જળ સ્ત્રોત અને પ્રદૂષિત થતું પાણી મિસાઈલ કે કોઈ બોમ્બથી મોટો ખતરો છે. નદીઓનું ઘટતું પાણી ભયંકર કૃષિ સંકટને જન્મ આપી શકે છે. પ્રદૂષિત પાણી પીવાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. નિષ્ણાંતો ચેતવણી આપી રહ્યાં છે કે આ મામલા પર ગંભીરતાથી ધ્યાન આપવું જોઈએ. (પ્રતીકાત્મક AI તસવીર)
