ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

288 મહિના બાદ બનશે દુર્લભ સંયોગ, 3 શક્તિશાળી રાજયોગ આ રાશિવાળાને રાજા-મહારાજા જેવું સુખ આપશે

જાન્યુઆરી મહિનામાં ગ્રહ ગોચરના પગલે કેટલાક શુભ યોગ બની રહ્યા છે જેના કારણે 3 રાશિના જાતકોને બંપર ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે. 
 

Updated:Jan 08, 2026, 11:13 AM IST

1/4
image

વૈદિક પંચાંગ મુજબ જાન્યુઆરીમાં મકર રાશિમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય, ધનના દાતા શુક્ર અને વેપારના દાતા બુધ તથા ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ ભેગા થવાથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ, બુધાદિત્ય રાજયોગ, રૂચક રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યા છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. નવી નોકરી અને અપાર ધનલાભના યોગ બનશે. જાણો તે રાશિઓ વિશે...

મેષ રાશિ

2/4
image

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ત્રણેય રાજયોગ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે તે તમારી રાશિના કર્મ  ભાવ પર બનશે. કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. નોકરી ધંધામાં અચાનક ધનલાભના યોગ ઊભા થશે. જૂના રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે, નોકરીયાતોને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. માન પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વેપારીઓને સારો એવો ધનલાભ થઈ શકે. 

વૃષભ રાશિ

3/4
image

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે પણ આ ત્રણ રાજયોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. કારણ કે તે ગોચર કુંડળીથી ભાગ્યના સ્થાને બનશે. ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરી શકો છો. જે લોકો વિદેશ જવાનું વિચારતા હશે તેમને તક મળી શકે. નવા સંપર્કો બની શકે છે. માનસિક રીતે સ્થિર રહેવું અને યોજનાબદ્ધ પગલું ભરવું ફાયદો કરાવી શકે. કોઈ ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો. 

મકર રાશિ

4/4
image

મકર રાશિના જાતકો માટે પણ 3 રાજયોગનું બનવું લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે આ ત્રણેય રાજયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવમં બનશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. લોકપ્રિયતામાં પણ વધારો થાય. વિચારેલી યોજનાઓ સફળ થઈ શકે. જૂના રોકાણથી ફાયદાના યોગ બનશે નવી તકો મળશે. ભાગીદારીના કામમાં ફાયદો થઈ શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

Rajyoglakshmi narayan rajyogRuchak Rajyogbudhaditya rajyogastrology

Trending Photos