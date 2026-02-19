ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં ગરમી વચ્ચે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થતા માવઠાની આફત! આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: હોળીના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે. સૂર્યદેવ અત્યારથી જ લોકોને આકરી ગરમીનો પરચો દેખાડી રહ્યા છે. તેવા સમયે વગર સિઝને આવેલા વરસાદે ચિંતા વધારી દીધી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડૂતોના માથે સંકટના વાદળ છવાયા છે. બીજી તરફ હવામાન વિભાગે તો હવે મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરતા ખેડૂતોનું ટેન્શન વધી ગયું છે.

Updated:Feb 19, 2026, 07:17 PM IST

શિયાળાના અંતિમ દિવસો ચાલી રહ્યા છે. ગરમી અત્યારથી જ લોકોને તોબા કરાવી રહી છે. તેવા સમયે આભમાં સંકટના વાદળ છવાયા છે. જેણે જગતના તાતની ચિંતા વધારી દીધી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ એમ કુલ એકસાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જેના કારણે વાતાવરણમાં આ ફેરફાર નોંધાઈ રહ્યો છે. આ સિસ્ટમોને કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ઉત્તર-પશ્ચિમના પવનોની ગતિ પણ સામાન્ય કરતા વધુ રહેવાની શક્યતા છે.

18 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના ચાર મુખ્ય જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. જેમાં સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદનો સમાવેશ થાય છે. આ વિસ્તારોમાં 30થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. ખેડૂતો માટે આ કમોસમી વરસાદ ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. 

19 ફેબ્રુઆરીથી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું રહેવાની સંભાવના છે, જે નાગરિકોને કમોસમી વરસાદથી રાહત આપશે. વરસાદ અને તેજ પવનની આગાહીને જોતા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રહેલા પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અને ખેડૂતોને સાવધ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ તરફ ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. તેવા સમયે હવામાન વિભાગે ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરી છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં માવઠું પડવાની હવામાન વિભાગે સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તો મહીસાગર, દાહોદમાં કમોસમી વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે. અલગ અલગ 3 વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ થતા કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં એકતરફ શિયાળો ધીમે ધીમે વિદાય લઈ રહ્યો છે અને બપોરે ગરમી વર્તાઈ રહી છે. પરંતુ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે. ફેબ્રુઆરીમાં પડેલો આ વરસાદ મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય છે. કારણ કે, વગર સિઝને વરસતા વરસાદના કારણે ઘઉં, ચણાના પાકને નુકસાન થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત શાકભાજીનો પાક પણ બગડી શકે છે. આવું જ વાતાવરણ હજુ કેટલાક દિવસો સુધી રહે તો ચિંતિત ખેડૂતોએ રોવાનો વારો આવી શકે છે.

