ગુજરાતમાં એક સાથે ત્રણ-ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય, આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી; હજુ કેટલા દિવસ માવઠું બોલાવશે તબાહી?

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ટર્ફની સંયુક્ત અસરને કારણે અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પવનની ગતિમાં વધારા સાથે તાપમાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાશે. હવામાન વિભાગના મતે 30 તારીખે રાજ્યના આઇસોલેટેડ (છૂટાછવાયા) વિસ્તારોમાં થન્ડરસ્ટ્રોમ (ગાજવીજ) સાથે વરસાદની આગાહી છે. આટલું જ નહીં, 2 અને 3 તારીખે ફરી એકવાર રાજ્યમાં વરસાદી રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે. 

Updated:Mar 30, 2026, 07:05 PM IST

હવામાન વિભાગ દ્વરા આજે રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં આંધી તોફાન અને વિજળી કડાકા ભડકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, અમદાવાદ, દાહોદ, મહીસાગર, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, પોરબંદર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી છે. તેમજ અમદાવાદમાં આજે હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે એક સાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે જેના કારણે આ માહોલ સર્જાયો છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ લાઈન, ઇન્ડ્યુઝ્ડ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ. દરિયાઈ પવનો અને હવામાં સર્જાયેલા દબાણને કારણે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ લાઈન વરસાદી સિસ્ટમ બની છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી 5 એપ્રિલ સુધી વાતાવરણમાં મોટા પલટો આવવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.  ભરઉનાળે વરસાદની આગાહીના કારણે ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ચિંતામાં વધારો થયો છે, જ્યારે સામાન્ય જનતાને ગરમીથી આંશિક રાહત મળી શકે છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદનો આ રાઉન્ડ હજુ પૂરો થયો નથી. 2 અને 3 એપ્રિલના રોજ ફરી એકવાર રાજ્યમાં વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 5 એપ્રિલ સુધી રાજ્યના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાનો તૈયાર પાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લે, જેથી કમોસમી વરસાદને કારણે નુકસાન ન થાય.

અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, દેશના ઉત્તરીય ભાગોમાં એક પછી એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ (વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ) સક્રિય થવા જઈ રહ્યા છે. આ સિસ્ટમની અસર પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનની સાથે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળશે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 60થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે, જે એટલી પ્રચંડ હશે કે કાચા મકાનોના છાપરા પણ ઉડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ પશ્ચિમી વિક્ષેપની સીધી અસર જોવા મળશે. 

