આગામી 24 કલાકમાં ભારે વરસાદ મચાવશે તાંડવ! આ રાજ્યોમાં હાઈ એલર્ટ, ગુજરાતમાં ક્યાં થશે ગાજવીજ સાથે વરસાદ?
Ambalal Patel Ni Agahi: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાતાવરણમાં સતત પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉત્તર ભારતમાં હવામાન ફરી એકવાર બદલાવાનું છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને ઓછા દબાણવાળા ક્ષેત્રની અસરો પશ્ચિમ હિમાલયથી મેદાની વિસ્તારો સુધી અનુભવાઈ રહી છે. નવીનતમ હવામાન આગાહી મુજબ, પર્વતીય રાજ્યોમાં બરફવર્ષા થવાની સંભાવના છે. ગુજરાતમાં કડકડાતી ઠંડી વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં આકાશમાંથી વાદળો હટતાની સાથે જ પારો ગગડ્યો છે અને આગામી ૨ થી ૩ દિવસ હજુ પણ કડક ઠંડી યથાવત રહેશે.
ઉત્તર ભારતમાં ફરી એકવાર હવામાન બદલાવાનું છે. પશ્ચિમ હિમાલયથી લઈને મેદાની વિસ્તારો સુધી પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને ઓછા દબાણવાળા વિસ્તારની અસર અનુભવાઈ રહી છે. નવીનતમ હવામાન આગાહી મુજબ, પર્વતીય રાજ્યોમાં બરફવર્ષા થવાની સંભાવના છે, જ્યારે ઠંડા પવનો, વાદળો અને ક્યારેક ક્યારેક વરસાદને કારણે મેદાની વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં કાતિલ ઠંડી પડવાના સંકેતો છે.
દિલ્હી, લખનૌ, પટના અને જયપુરમાં હવામાન
આજે રાજધાની દિલ્હીમાં આકાશ વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે. સવારે હળવું ધુમ્મસ રહેવાની ધારણા છે, અને 10 થી 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. લઘુત્તમ તાપમાન 7 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં સવારે હળવો વરસાદ પડવાની ધારણા છે. અહીં લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે.
તાપમાન કેટલું ઘટશે?
બિહારની રાજધાની પટનામાં મુખ્યત્વે સ્વચ્છ હવામાન જોવા મળશે, લઘુત્તમ તાપમાન 13 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે. રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરમાં ઠંડીનો અનુભવ થશે. અહીં લઘુત્તમ તાપમાન 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી શકે છે અને આકાશ વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે. દિલ્હી સહિત ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં આગામી 24 કલાકમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. ત્યારબાદ, આગામી બે દિવસ સુધી તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં. જોકે, આગામી ત્રણ દિવસમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થઈ શકે છે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર: વરસાદ અને હિમવર્ષા
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 27-28 જાન્યુઆરી દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) સર્જાશે. જેના કારણે વાતાવરણમાં ફરી ફેરફાર આવશે. ઉત્તરના પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમવર્ષા થશે. આ વિક્ષેપને કારણે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે. રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં 3 થી 4 દિવસ સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, જેના કારણે ઠંડીમાં થોડો ઘટાડો અનુભવાશે.
ક્યાં વરસાદ અને બરફ પડશે?
ઓછા દબાણવાળા વિસ્તારના પ્રભાવથી પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં હળવો થી મધ્યમ વરસાદ અને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ શકે છે. છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અથવા હિમવર્ષાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 26 થી 28 જાન્યુઆરી દરમિયાન ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતને વધુ એક સક્રિય પશ્ચિમી વિક્ષેપ અસર કરશે, જેના કારણે 27 જાન્યુઆરીએ પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અથવા હિમવર્ષા થશે.
મધ્ય ભારત અને મહારાષ્ટ્રની સ્થિતિ
આગામી ત્રણ દિવસમાં મધ્ય ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. આગામી ચાર દિવસમાં તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થઈ શકે છે. મહારાષ્ટ્રમાં, આગામી 24 કલાકમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. આ પછી, આગામી થોડા દિવસોમાં થોડો વધારો થવાની ધારણા છે. દેશના અન્ય ભાગોમાં હાલમાં તાપમાનમાં કોઈ મોટા ફેરફારની અપેક્ષા નથી.
ફેબ્રુઆરીમાં કેવી રહેશે સ્થિતિ?
જાન્યુઆરીના અંતમાં ઠંડી થોડી ઘટ્યા બાદ, ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં ફરી ઠંડીમાં વધારો થશે. આ ઉપરાંત, ફેબ્રુઆરી માસમાં પણ કમોસમી વરસાદની શક્યતા નકારી શકાતી નથી. બીજી બાજુ ઉત્તર ભારતથી લઈને પહાડી વિસ્તારો અને દક્ષિણના રાજ્યો સુધી હવામાને અચાનક કરવટ બદલી છે. લાંબા સમયના શુષ્ક વાતાવરણ બાદ વરસાદ અને હિમવર્ષાને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે, ત્યારે હવે ગાઢ ધુમ્મસ, શીતલહેર અને તેજ પવનની ચેતવણીએ લોકોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.
