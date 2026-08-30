/સપ્ટેમ્બરમાં થશે ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ? આ તારીખથી શરૂ થશે આ વિસ્તારોમાં મેઘાનો અસલી ખેલ, જાણો અંબાલાલની સૌથી લેટેસ્ટ આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ચોમાસાની શરૂઆતમાં મેઘરાજાએ સારી બેટિંગ કરી હતી, પરંતુ હાલમાં ભારે વરસાદની કોઈ મોટી આગાહી ન હોવાથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીના આંકડા મુજબ વરસાદની 10 ટકા ઘટ નોંધાઈ છે. જોકે, ગુજરાત રીજનમાં સામાન્ય કરતાં 9 ટકા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં વરસાદની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે, જ્યાં સામાન્ય કરતાં આશરે 31 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
અલ નીનોની અસરના કારણે અત્યાર સુધી વરસાદ ખેંચાયો હતો, પરંતુ હવે બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે વરસાદની પૂરેપૂરી આશા છે. સપ્ટેમ્બરમાં હવાના હળવા દબાણને કારણે આગામી તહેવારોમાં ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. આગાહી મુજબ, 5 સપ્ટેમ્બરથી કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ શરૂ થશે અને 6 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના તટીય વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે અને સ્થાનિક સ્તરે છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે.
આ વરસાદી સિસ્ટમને કારણે વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક સ્થળોએ બે ઈંચ જેટલો વરસાદ થઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં વરસાદ આવી શકે છે. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, તાપી, નર્મદા, મહિસાગર, સુરત અને વલસાડમાં વરસાદ થઈ શકે છે. સાથે જ અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે અને કચ્છમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે.
12 સપ્ટેમ્બર બાદ પણ દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને હવામાન પલટાઈ શકે છે. આ સમયગાળા પછી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર તથા દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદ આવી શકે છે. આ બદલાતા હવામાન વચ્ચે ખેડૂતોને ખાસ સલાહ છે કે જમીનમાં સારો વરાપ (વરસાદ પછી જમીન સુકાય અને તડકો નીકળે તે સમય) થયા બાદ જ કૃષિ કાર્યો કરવા. રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. છેલ્લા કેટલાક કલાકો દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હવામાન મુખ્યત્વે શુષ્ક રહ્યું છે.
ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં હળવાથી મધ્યમ અને સપ્ટેમ્બરના પ્રારંભથી વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાની શક્યતા છે. રાજ્યના ઉત્તર, દક્ષિણ, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે, જ્યારે સપ્ટેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ જેવા કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ કે ગાજવીજ સાથે ઝાપટાં પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાં પણ એક-બે સ્થળોએ હળવો વરસાદ થઈ શકે છે.
હાલમાં દેશભરમાં સર્જાયેલી હવામાન સિસ્ટમની વાત કરીએ તો મુખ્ય મોન્સૂન ટ્રફ અમૃતસર, બરેલી, ગોરખપુરથી થઈને ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો-પ્રેશર એરિયા સુધી વિસ્તરેલી છે. બંગાળની ખાડી અને તેને અડીને આવેલા પશ્ચિમ બંગાળ-ઓડિશા કિનારે બનેલું લો-પ્રેશર ક્ષેત્ર હાલ સ્થિર છે અને તેની સાથે જોડાયેલું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સમુદ્ર સપાટીથી 7.6 કિમીની ઊંચાઈ સુધી સક્રિય છે. આગામી 48 કલાક દરમિયાન આ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનીને પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધે તેવી પૂરી શક્યતા છે.