મધરાત્રે ગુજરાતમાં વાવાઝોડું ફૂંકાયું! આ 13 જિલ્લામાં કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી, ફરી અંબાલાલ સાચા પડ્યા!

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતના વાતાવરણમાં આજે એકાએક મોટો પલટો જોવા મળ્યો છે. વહેલી સવારથી જ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં મિનિ વાવાઝોડા સાથે ધૂળની ડમરીઓ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી બે દિવસ રાજ્ય માટે ભારે સાબિત થઈ શકે તેમ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા બે દિવસ સુધી કમોસમી વરસાદ અને ભારે પવનની આગાહી કરવામાં આવી હતી જેના પગલે આજે 19 માર્ચની વહેલી સવારથી જ અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં જોરદાર પવન ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ હતી. આશરે 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાતા શહેરમાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડી હતી. જેના કારણે વાતાવરણ ધૂળમય બની ગયું હતું.

Updated:Mar 19, 2026, 08:50 AM IST

1/6
image

આજે વહેલી સવારે અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં સુસવાટા મારતા પવન સાથે મિનિ વાવાઝોડું ત્રાટક્યું હતું. ભારે પવનને કારણે અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો અને હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી થયા છે. ધૂળની ડમરીઓને કારણે વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થયો છે. સાબરકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવનને લીધે વીજ પુરવઠો ખોરવાયો છે. બનાસકાંઠાના ધાનેરા, પાલનપુર, ડીસા અને કાંકરેજ પંથકમાં વરસાદી ઝાપટાં સાથે તોફાની પવન ફૂંકાયો છે.

2/6
image

અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. શહેરમાં જોરદાર પવન ફૂંકાતા અનેક વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભારે પવનના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં ઝાડ તૂટી પડવાના બનાવ બન્યા હતા. રસ્તાઓ પર મૂકવામાં આવેલા બેરિકેડ્સ પણ ઉખડી ગયા હતા, જેના કારણે વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થયો હતો. તંત્ર દ્વારા તમામ જિલ્લાઓમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને જરૂરિયાત મુજબ તાત્કાલિક કામગીરી માટે ટીમો તૈયાર રાખવામાં આવી છે.

3/6
image

મહેસાણા જિલ્લામાં રાત્રે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. ભારે પવન સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં મીની વાવાઝોડા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. પવન એટલો જોરદાર હતો કે શહેર અને ગામડાઓમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો. અનેક વિસ્તારોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી. જેના કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. હિંમતનગરમાં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી, જ્યાં ધૂળની આંધી સાથે પવન ફૂંકાતા વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી. વિસનગરમાં ભારે પવનના કારણે દુકાનોના શેડ ધરાશાયી થયા અને હોડિંગ્સ પણ ઉડી ગયા હતા. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ રાત્રે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો હતો. જોરદાર આંધી અને ભારે પવન સાથે વરસાદી છાંટા પડ્યા હતા. કેટલાક વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભારે પવનના કારણે શહેરમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો હતો. 

કેમ સર્જાયું આ વાતાવરણ?

4/6
image

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે બે મુખ્ય સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી ગુજરાતમાં 'માવઠું' જોવા મળી રહ્યું છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સર્જાયેલું અપર એર સર્ક્યુલેશન હવે પશ્ચિમ રાજસ્થાન પર સ્થિત છે. મધ્ય અને ઉપલા સ્તરે પશ્ચિમી પહાડી પ્રદેશોમાં એક ટ્રફ (Trough) સર્જાયું છે. આ બંને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને કારણે ગુજરાત, ઉત્તર ભારત અને મધ્ય ભારતના ભાગોમાં વરસાદી માહોલ ઉભો થયો છે.

આગાહી: કયા જિલ્લામાં કેવું રહેશે વાતાવરણ?

5/6
image

હવામાન વિભાગે રાજ્યના 13 જિલ્લાઓમાં વરસાદની ખાસ ચેતવણી આપી છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કચ્છ, જામનગર, રાજકોટ વગેરે (સુરેન્દ્રનગર-બોટાદ સિવાય) ધૂળની ડમરીઓ અને હળવો વરસાદ પડશે. મધ્ય-દક્ષિણ ગુજરાતમાં અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, ડાંગ અને 20 માર્ચ સુધી માવઠાની શક્યતા રહેલી છે. 20 માર્ચ, શુક્રવારે પણ કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના સરહદી જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી યથાવત છે.  

ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે સૂચના

6/6
image

કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતરમાં તૈયાર પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવો અથવા તાડપત્રીથી ઢાંકવો. ભારે પવન વખતે વીજળીના થાંભલા, જર્જરિત મકાનો કે મોટા હોર્ડિંગ્સ નીચે ઊભા રહેવાનું ટાળવું. વીજળીના કડાકા વખતે ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો સાવચેતીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડ સહિતના જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદ અને ભારે પવનની આગાહી છે. તેમજ સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને કચ્છ જિલ્લામાં પણ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. 

Trending Photos