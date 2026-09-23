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હસ્ત નક્ષત્રમાં ગાજવીજ સાથે ત્રાટકશે વરસાદ: 26 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન પૂર્વ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટાં

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 23, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:56 PM IST

ગુજરાતમાં હવે ચોમાસાની વિદાય ગણાઈ રહી છે. આ વર્ષે ચોમાસામાં હજુ વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. તેવામાં આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં વરસાદ પડશે કે નહીં તેની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી1/5

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં મિશ્ર વાતાવરણની આગાહી કરી છે. આગામી ૨૪ કલાક મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત તેમજ દ્વારકામાં ૩૮ થી ૪૦ ડિગ્રી સુધીની ભારે ગરમી પડશે. જે ૨૫-૨૬ તારીખે ઘટશે. 

બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય2/5

બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય

બંગાળના ઉપસાગરમાં સક્રિય સિસ્ટમના કારણે પૂર્વ ગુજરાત, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે... ખાસ કરીને ૨૬ સપ્ટેમ્બરથી ૫ ઓક્ટોબર દરમિયાન હસ્ત નક્ષત્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે, ...જ્યારે ૩ થી ૫ ઓક્ટોબરે વરસાદનું પ્રમાણ વધી શકે છે.

નવરાત્રીમાં વરસાદની સંભાવના3/5

નવરાત્રીમાં વરસાદની સંભાવના

ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે નવરાત્રીની શરૂઆતમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદી વિઘ્ન નડી શકે છે. એટલે કે નવરાત્રીમાં વરસાદની સંભાવના નકારી શકાય નહીં. 

રાજ્યમાં ડેમની સ્થિતિ4/5

રાજ્યમાં ડેમની સ્થિતિ

ગુજરાતમાં ચોમાસા દરમિયાન આ વર્ષે સામાન્યથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે, જેની અસર પાણીના સંગ્રહ પર પડી છે. રાજ્યમાં કુલ 207 ડેમમાંથી માત્ર 32 ડેમ સંપૂર્ણ ભરાયા છે. રાજ્યના 206 ડેમમાં સરેરાશ 70 ટકા જેટલું પાણી છે. દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લાના ડેમોમાં પાણીનો સંગ્રહ ઓછો છે.  

ચોમાસાના વિદાયની શરૂઆત5/5

ચોમાસાના વિદાયની શરૂઆત

હવે રાજ્યમાંથી ચોમાસાએ વિદાય લેવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારમાંથી ચોમાસાના વિદાયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. રાજ્યના અન્ય વિસ્તારમાં ધીમે-ધીમે વાતાવરણમાં પલટો આવી રહ્યો છે અને ચોમાસાની વિદાય શરૂ થઈ ગઈ છે.

TAGS:
Ambalal Patel forecast

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