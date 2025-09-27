ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

રવિવારે અને સોમવારે આ જિલ્લાઓમાં મેઘો બોલાવશે ધડબડાટી, હવામાન વિભાગનું લેટેસ્ટ અપડેટ

Gujarat Weather: છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગુજરાતમાં હળવોથી મધ્યમ અને ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. આનાથી રાજ્યમાં નવરાત્રિ ઉત્સવ પર અસર પડી છે. વરસાદથી પંડાલો પાણી અને કાદવથી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે ગરબામાં ભાગ લેનારાઓને અગવડતા થઈ રહી છે. હવામાન વિભાગે રવિવાર સુધી પાંચ જિલ્લાઓમાં વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે.
 

Updated:Sep 27, 2025, 07:43 PM IST

Gujarat Weather: શારદીય નવરાત્રિ પૂર્ણ થવાને થોડા દિવસો બાકી છે, તેથી આ તહેવાર ગુજરાત માટે ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે, કારણ કે રાજ્ય આ નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબા અને દાંડિયાનો ભવ્ય ઉત્સવ ઉજવે છે. 

જોકે, આ નવરાત્રિમાં હવામાન ભેજવાળું બની રહ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી, ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી રહ્યો છે, જે ધીમે ધીમે ભારે થઈ રહ્યો છે. આનાથી સામાન્ય લોકોને અગવડતા તો પડી રહી છે જ, સાથે જ તહેવારનો આનંદ પણ ઓછો થઈ રહ્યો છે. વરસાદને કારણે કાદવ અને પાણી ભરાઈ ગયા છે.

IMD અનુસાર, આજે 27મી સપ્ટેમ્બરે સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી, વલાદ, દમણ, દાદરા, જુનાગઢ અને રાજકોટમાં છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના હતી.

હવામાન વિભાગે 28મી સપ્ટેમ્બર, રવિવાર માટે ગુજરાત માટે નવીનતમ હવામાન અપડેટ જાહેર કર્યું છે. તેણે નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરતા યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

 29મી સપ્ટેમ્બરે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગરમાં પણ હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

