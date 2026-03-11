25 KMની માઇલેજ અને કિંમત 4.75 લાખથી શરૂ, આ છે દેશની 3 સૌથી સસ્તી Automatic Cars
Automatic Cars under 6 Lakh: ભારતમાં ઓટોમેટિક કારો શહેરી ટ્રાફિકને કારણે લોકોની વચ્ચે એક પસંદગીનો વિકલ્પ બની ગઈ છે, જે ગેર બદલવાની ઝંઝટથી મુક્તિ અપાવે છે. જો તમે પણ ઓછા બજેટમાં સરળ ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ ઈચ્છો છો તો બજારમાં ઘણી શાનદાર અને સસ્તી ઓટોમેટિક કાર ઉપલબ્ધ છે.
ભારતમાં ઓટોમેટિક કારો ઝડપથી પોપુલર થઈ રહી છે, ખાસ કરી તે લોકો વચ્ચે જે દરરોજ શહેરના વ્યસ્ત ટ્રાફિકમાં ગાડી ચલાવે છે. Automatic Cars ચલાવવી સરળ હોય છે અને વારંવાર ગિયર બદલવાની જરૂર રહેતી નથી. જો તમે ગાડી ખરીદવા સમયે વધુ પૈસા ખર્ચ કરવા ઈચ્છતા નથી તો માર્કેટમાં ઘણી બજેટ ફ્રેન્ડલી ઓટોમેટિક ગાડીઓનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. આજે અમે તમને ત્રણ સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક ગાડીઓ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે તમને 4.74 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી 6.31 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ના બજેટમાં આરામથી મળી જશે.
Maruti Suzuki S Presso VXi Opt AT
મારૂતિ સુઝુકીની આ હેચબેકના સૌથી સસ્તા ઓટોમેટિક વેરિએન્ટની કિંમત સૌથી ઓછી છે. તેમાં 998 સીસીનું પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે લગભગ 65bhp નો પાવર આપે છે. કિંમતની વાત કરીએ તો ઓટોમેટિક AMT વેરિએન્ટની કિંમત 4 લાખ 74 હજાર 900 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. કાર દેખો પ્રમાણે આ વેરિએન્ટ એક લીટર તેલમાં 25.3 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે.
Renault Kwid 1.0 AMT Price
રેનોની આ ગાડીમાં 999 સીસીનું 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 69bhp નો પાવર જનરેટ કરે છે. Evolution AMT, આ ગાડીનું સૌથી સસ્તું ઓટોમેટિક વેરિએન્ટ છે. આ વેરિએન્ટની કિંમત 4.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે. કાર દેખો અનુસાર આ વેરિએન્ટ એક લીટર તેલમાં 22.3 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે.
Tata Tiago XTA AMT Price
ટાટા મોટર્સની આ પોપુલર હેચબેકનું ઓટોમેટિક વેરિએન્ટ 6 લાખ 31 હજાર 290 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) માં મળી રહ્યું છે. આ ગાડી 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે, જે 86bhp નો પાવર જનરેટ કરે છે. કાર દેખો અનુસાર આ ગાડી એક લીટર તેલમાં 19 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે.
ધ્યાન આપોઃ ઉપર જણાવવામાં આવેલી ગાડીઓની કિંમત એક્સ-શોરૂમ પ્રાઇસ છે, તેનો મતલબ છે કે કિંમતમાં આરટીઓ, વીમો અને બાકી ચાર્જ જોડવામાં આવશે, જેનાથી કિંમતમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
Trending Photos