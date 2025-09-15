50 વર્ષ બાદ ત્રિગ્રહી યોગથી આ જાતકોને મોજે દરિયા, નવી નોકરી સાથે ધનલાભનો યોગ, શુક્ર-સૂર્ય દેવના મળશે આશીર્વાદ
shukra sun yuti: વૈદિક જ્યોતિષ પ્રમાણે સિંહ રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. ત્રિગ્રહી યોગથી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જવાનું છે. આ જાતકોને કામ-કારોબારમાં લાભ થશે.
Trigrahi Yog in Leo: વૈદિક પંચાગ અનુસાર 12 કલાક બાદ ધનના દાતા શુક્ર ગ્રહ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે, જ્યાં પહેલાથી ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને પાપી ગ્રહ કેતુ બિરાજમાન છે. જેનાથી સિંહ રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ બનવાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આ રાશિઓ માટે આકસ્મિક ધનલાભની સાથે પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
ધન રાશિ
ત્રિગ્રહી યોગ બનવાથી ધન રાશિના જાતકોને લાભ થઈ શકે છે. કારણ કે સૂર્ય, શુક્ર અને કેતુનો સંયોગ તમારી રાશિથી નવમ ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. આ સમયે તારી ધર્મ-કર્મના કામમાં રૂચિ વધશે. સાથે કામ-કારોબાર સંબંધિત યાત્રા કરી શકો છો. આ સિવાય ભાગ્યનો સાથ મળતા બગડતા કામ બનશે. સાથે વેપારમાં ભારે નફો થવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. આ સમયે તમારી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
તમારા લોકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી રાશિથી કરિયર અને કારોબારના સ્થાન પર બનવા જઈ રહ્યો છે. આ સમયે કામ-કારોબારમાં તમારી પ્રગતિ થશે. આ સમયમાં નવા મિત્રો બની શકે છે અને સામાજિક નેટવર્કિંગથી લાભ મળશે. નોકરી કરનાર લોકોની આવકમાં વધારો અને પ્રમોશનની તક મળી શકે છે. સામાજિક વર્તુળમાં વધારો થશે, જેનાથી તમારૂ માન-સન્માન વધશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનર પર તમારા વરિષ્ઠોની નજર રહેશે અને તમારા કામની પ્રશંસા થશે. આ દરમિયાન વેપારીઓને ધનલાભ થઈ શકે છે અને નવા ઓર્ડર મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
ત્રિગ્રહી યોગ બનવાથી કર્ક રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી રાશિથી ધનભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે, જેનાથી લોકો પ્રભાવિત થશે. તેવામાં તમે આ સમયનો આનંદ લેશો અને તમને સારી તક મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિની સંભાવનાઓ છે. સાથે તમારા સંબંધ સારા રહેશે. તમારૂ વ્યાવસારિક જીવન સફળ રહેશો. સાથે જે લોકોનું કામ-કારોબાર માર્કેટિંગ, વાણી, મીડિયા અને બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં છે તેને સારો લાભ થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
Trending Photos