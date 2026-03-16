ટીટોડીએ ત્રણને બદલે ચાર ઈંડા મૂક્યા! સમય પહેલા ઈંડા મૂકવાથી ચોમાસાની ભવિષ્યવાણી પલટાઈ
Monsoon Bhavishyawani From Titodi Eggs : હજી તો ઉનાળો શરૂ નથી થતો અને તે પહેલા જ ટીટોડીએ ઈંડા મૂકી દીધા છે. ફરી એકવાર ગુજરાતમાં ટીટોડીએ સમય કરતા પહેલા ઈંડા મૂકવાની ઘટના બની છે. ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ સંકુલમાં ટીટોડી પક્ષીએ ચાર ઈંડા મૂક્યા છે. સામાન્ય રીતે ટીટોડી 3 ઈંડા મુકે છે, અહીં તો 4 ઈંડા મૂકતા વરસાદની આગાહી પલટાઈ ગઈ છે. ત્યારે ટીટોડીના ઈંડા પરથી પ્રાચીન પરંપરા અને કુદરતી સંકેતોને લઈને ચર્ચા તેજ બની છે.
ટીટોડીએ ઉનાળા પહેલા જ ઈંડા મૂકી દીધા ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ સંકુલમાં ટીટોડી પક્ષીએ ચાર ઈંડા મૂકવાની ઘટના બની છે. ખુલ્લી જમીનમાં ઈંડા મૂકતા લોકોમાં કુતૂહલ અને ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આપણા દેશમાં ચોમાસા પહેલાં ટીટોડીના ઈંડાથી વરસાદની આગાહી કરવાની લોકમાન્યતા છે. ત્યારે ચાર ઈંડાનો મતલબ શું થાય તે જાણીએ
ચાર ઈંડા મૂકતા તો વરસાદની આગાહી કેવી રહેશે
સામાન્ય રીતે ટીટોડી ત્રણ ઈંડા મૂકે છે, પરંતું અહીં ચાર ઈંડા જોવા મળ્યા છે. લોકવાયકા મુજબ ચાર ઈંડા સારા ચોમાસાની સંભાવના દર્શાવે છે. સિવિલ હોસ્પિટલ સંકુલમાં પક્ષીના ઈંડા જોવા લોકો ઉમટી પડ્યા છે. તો બીજી તરફ, પ્રાચીન પરંપરા અને કુદરતી સંકેતોને લઈને ચર્ચા તેજ બની છે.
ટીટોડીથી થાય છે વરસાદની આગાહી
આપણા દેશમાં આજે પણ લોકો ટેકનોલો કરતા કેટલાક એક્સપર્ટની આગાહી પર વધુ ભરોસો કરે છે. કારણ કે, આ તજજ્ઞો હવામાનના સંકેત, પવનની દિશા, વાદળો, જેવા વિવિધ સંકેતો પરથી હવામાનની આગાહી કરતા હોય છે. ચોમાસું ક્યારે આવશે, કેવું આવશે, કમોસમી વરસાદ ક્યારે આવશે તે જાણવીની તેમની આગવી ટેકનિક છે. જે આધુનિક સાયન્સ કરતા પણ વધુ સચોટ સાબિત થતી હોય છે.
ટીટોડીના ઈંડા કેવી રીતે આગાહી કરે છે, જાણો ટેકનિક
ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવાની અનેક પ્રાચીન પરંપરાઓ છે. જેમાંથી એક ટીટોડીના ઈંડા પરથી વરસાદનો વરતારો કરવાની પરંપરા પણ છે. ટીટોડી ઉનાળામાં ઈંડા મૂકતી હોય છે. જેના પરથી આગામી ચોમાસું કેવું જશે તેની આગાહી કરાય છે. આ માટે ટીટોડી કેટલા ઈંડા મૂકે છે, જમીનની સપાટી પરથી ઈંડાનું અંતર, ઈંડા ઉભા કે આડા મૂકવાની રીત, વગેરે પરથી આગામી ચોમાસું કેવું જશે તેનું અનુમાન કરાય છે. જો ટીટોડી ઉચાઈ ઉપર ઈંડા તો વરસાદ વધુ અને જમીન ઉપર કે જમીનથી ઓછી ઉંચાઈએ મૂકે તો વરસાદ ઓછો આવશે તેમ માનવામાં આવે છે.
આ જ કારણે અંબાલાલ પટેલ પણ ફેમસ છે
ગુજરાતમાં હવામાનની આગાહી માટે આજે પણ અંબાલાલ પટેલ ફેમસ છે. તેમની આગાહીઓ સચોટ સાબિત થતી હોય છે. ગ્રહોના ચોઘડીયા જોઈને તેઓ દેશદુનિયા તથા રાજકારણની પણ ભવિષ્યવાણી કરતા હોય છે. ચોમાસું ક્યારે આવશે, વરસાદ ક્યારે આવશે તેને લઈને લોકોને અંબાલાલ પટેલની આગાહી પર વધુ વિશ્વાસ છે.
