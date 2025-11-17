ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Rose Plant: ગુલાબના છોડમાં ન આવતા હોય ફૂલ તો આ ટેકનિક અપનાવો, ફૂલથી ભરાઈ જશે આખો છોડ

Rose Plant Gardening Tips: ગુલાબનો છોડ ઘરની સુંદરતા વધારે છે. ગુલાબના લાલ અને ગુલાબી ફુલ સુંદર હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર છોડમાં બરાબર ફુલ આવતા નથી. જ્યારે છોડમાં ફુલ ન આવે ત્યારે શું કરવું ચાલો તમને જણાવી દઈએ. 
 

Updated:Nov 17, 2025, 05:01 PM IST

પ્રુનીંગ કરી દેવું

ઘરમાં જો તમે કુંડામાં ગુલાબનો છોડ વાવ્યો હોય અને તેમાં ફુલ ન આવતા હોય તો છોડની ડાળીઓનું પ્રુનીંગ કરી દેવું.  

વધારે ફુલ

આ ટ્રીકની અપનાવશો તો તમે જોશો કે ગુલાબના છોડમાં એકદમ વધારે ફુલ આવવા લાગ્યા છે.   

ગુલાબના છોડ

ગુલાબના છોડમાં ફુલ વધારે આવે તે માટે હાર્ડ પ્રૂનિંગની મદદ લઈ શકાય છે. હાર્ડ પ્રુનિંગ કરવાથી છોડમાં નવા પાન, નવી ડાળીઓ અને ફુલ આવવા લાગે છે.   

હાર્ડ પ્રૂનિંગ

હાર્ડ પ્રૂનિંગમાં છોડની ડાળીઓને કાતરની મદદથી થોડી થોડી કાપવી. આમ કરવાથી થોડા સમયમાં નવી ડાળીઓ અને પાન આવવા લાગશે. છોડ મોટો થવા લાગશે અને તેમાં ફુલ પણ વધારે આવશે.  

rose plantGardening TipsNatural Remediesગુલાબનો છોડ

