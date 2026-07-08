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Kitchen Hacks: ચોમાસામાં ખાંડ અને મીઠું રહેશે એકદમ ડ્રાય, ખાંડ-મીઠું સાથે રાખી દો આ 4 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:31 PM IST

Kitchen Hacks For Salt and Sugar: વરસાદી વાતાવરણમાં જો ખાંડ અને મીઠું રાખવામાં ધ્યાન ન રહે તો બંને વસ્તુ ભેજના કારણે ગળવા લાગે છે. આ બંને વસ્તુઓ એવી છે જેનો ઉપયોગ રોજ વારંવાર થાય છે એટલે તેમાં ભેજ લાગવાની શક્યતા અનેકગણી વધી જાય છે. ખાંડ અને મીઠું ભેજરહિત સુકા રહે તે માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

તજ1/5

તજ

ખાંડની બરણીમાં અને ખાંડ સ્ટોર કરી હોય તે ડબ્બામાં ચોમાસા દરમિયાન તજના ટુકડા રાખી દેવા જોઈએ. તજના કારણે ખાંડમાં ભેજ લાગશે નહીં અને ખાંડ એકદમ ડ્રાય રહેશે.  

લવિંગ2/5

લવિંગ

મીઠું જે બરણીમાં ભર્યું હોય તેમાં થોડા લવિંગ સાથે રાખી દેવા. લવિંગ મીઠાનો ભેજ શોષી લેશે. મીઠામાં રાખેલા લવિંગને દર થોડા દિવસે બદલી લેવા.   

રાજમા3/5

રાજમા

ખાંડના ડબ્બામાં તમે રાજમા રાખો તો પણ ખાંડને ભેજ લાગતો નથી. એક સુતરાઉ કપડામાં થોડા રાજમા ભરી પોટલી બનાવી લો. આ પોટલીને ખાંડના ડબ્બામાં મુકી દો.   

ચોખા4/5

ચોખા

મીઠું ગળે નહીં અને સુકુ રહે તે માટે તેમાં ચોખા રાખી શકો છો. મીઠું ભર્યું હોય તે ડબ્બીમાં થોડા ચોખા રાખી દેવા. ચોખા તમે રાજમાની જેમ પોટલીમાં બાંધીને ખાંડમાં પણ રાખી શકો છો.   

5/5

TAGS:
Kitchen Hacks
storage tips
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