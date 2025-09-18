જ્યારે અંધકારમાં ડૂબી ગઈ હતી દુનિયા, 74000 વર્ષ પહેલા થયો હતો મહાવિસ્ફોટ, જોવા મળી હતી તબાહી
આ મહાવિસ્ફોટ પૃથ્વીના ઈતિહાસની સૌથી મોટી જ્વાળામુખી ઘટનાઓમાંથી એક હતો, જેને સ્થાનીક અને વૈશ્વિક પર્યાવરણ પર ઉંડો પ્રભાવ પાડ્યો હતો.
પૃથ્વીના ઇતિહાસમાં સૌથી વિનાશક ઘટના
આ પ્રચંડ વિસ્ફોટ પૃથ્વીના ઇતિહાસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને વિનાશક ઘટનાઓમાંની એક હતી. આ જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ ઇન્ડોનેશિયન ટાપુ સુમાત્રા પર થયો હતો.
ટોબા તળાવ, ટોબા વિસ્ફોટનું સ્થળ
ટોબા વિસ્ફોટનું સ્થળ હાલમાં ટોબા તળાવ છે, જે એક વિશાળ ખાડો (કેલ્ડેરા) છે જે લગભગ 100 કિમી લાંબો, 30 કિમી પહોળો અને 500 મીટર ઊંડો છે. તે વિશ્વનું સૌથી મોટું જ્વાળામુખી ખાડો તળાવ છે.
જ્વાળામુખી વિસ્ફોટની સૌથી ઉચ્ચ શ્રેણી
ટોબા વિસ્ફોટને જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ સૂચકાંક (VEI) પર 8 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે, જે જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ માટે સૌથી વધુ શ્રેણી છે. તે સામાન્ય જ્વાળામુખી વિસ્ફોટો કરતાં લાખો ગણો વધુ શક્તિશાળી હતો.
3000 ઘન કિલોમીટર રાખ
આ વિસ્ફોટથી આશરે 2800 થી 3000 ઘન કિલોમીટર રાખ, લાવા અને પાયરોક્લાસ્ટિક પદાર્થ (ટેફ્રા) નીકળ્યો. વિસ્ફોટ એટલો પ્રચંડ હતો કે તેણે જ્વાળામુખીની ટોચને તોડી નાખી, જેનાથી વિશાળ ટોબા કેલ્ડેરા બન્યો.
આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વિનાશ
સુપરફ્યુશનની અસરો સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બંને હતી. વિસ્ફોટથી સુમાત્રા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વિનાશ થયો. રાખ અને પાયરોક્લાસ્ટિક પ્રવાહોએ સેંકડો કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલા વિસ્તારને આવરી લીધો. રાખના જાડા સ્તરો (કેટલાક સ્થળોએ 6-10 મીટર સુધી) સમગ્ર ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં જમા થયા હતા. ટોબા ટેફ્રાના સ્તરો ભારતમાં પણ મળી આવ્યા છે, જે 3000 કિમી સુધી ફેલાયેલા છે.
જ્વાળામુખી શિયાળો શરૂ થયો.
વિસ્ફોટથી લાખો ટન સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ (SO₂) અને અન્ય વાયુઓ ઊર્ધ્વમંડળમાં મુક્ત થયા, જેનાથી સૂર્યના કિરણો અવરોધાયા. આનાથી વૈશ્વિક જ્વાળામુખી શિયાળો (Volcanic Winter) શરૂ થયો જે 6-10 વર્ષ સુધી ચાલ્યો.
ટોબા રાખની પરતો
ઠંડા વાતાવરણે વનસ્પતિને નષ્ટ કરી, જેનાથી ખાદ્ય પુરવઠો પ્રભાવિત થયો. જંગલી જાનવરો અને સમુદ્રી જીવન પર અસર પડી. ટોબા રાખની પરતો આજે પણ ભૂવૈજ્ઞાનિક અભ્યાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ માર્કર છે, જે તે સમયના પર્યાવરણને સમજવામાં મદદ કરે છે.
આધુનિક સભ્ય માટે વિનાશકારી
ટોબા જેવો સુપરજ્વાળામુખી (જેમ યેલોસ્ટોન, યુએસએ) આજે પણ વૈશ્વિક ખતરો માનવામાં આવે છે. અન્ય એક ટોબા સ્તરનો વિસ્ફોટ દુનિયાની સભ્યતા માટે વિનાશકારી સાબિત થઈ શકે છે.
