Rashifal 12 November 2025: સિંહ રાશિને સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળશે, તુલા રાશિને અટકેલું ધન પરત મળી શકે, વાંચો આજનું રાશિફળ

Rashifal 12 November 2025:
Today Horoscope 12 November 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : આજે 12 નવેમ્બર 2025 અને બુધવાર છે. આજે કાલ ભૈરવ જયંતી છે. આજના દિવસે ચંદ્ર ગોચર કરી સૂર્યની રાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે. તો ચાલો જાણીએ આજનો દિવસ મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલો શુભ રહેવાનો છે.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે કે આજે કોઈ પણ સરકારી કે અંગત બાબત સરળતાથી ઉકેલાઈ જશે. જેથી મન પ્રસન્ન રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ તમારી પ્રાથમિકતા રહેશે. સંતાનોના અભ્યાસ કે કરિયરને લઈને ચાલી રહેલી ચિંતા પણ વધશે. અચાનક કોઈ ખર્ચ આવી શકે છે જેને કાપવો શક્ય નહીં હોય. જેના કારણે બજેટ ખરાબ થઈ શકે છે. સામાજિક કાર્યોમાં કામ કરતી વખતે નકારાત્મક પ્રવૃત્તિ ધરાવતા લોકોથી દૂર રહો. વ્યવસાયમાં નવી સફળતા તમારી રાહ જોઈ રહી છે. વિવાહિત જીવન સુખી રહી શકે છે. ઉધરસને કારણે તમે પરેશાન થઈ શકો છો.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે કે કોઈ પણ ખાસ સમસ્યાનો પરસ્પર સમજૂતીથી ઉકેલ લાવી શકાય છે. સમય જતાં જૂના મતભેદો અને ગેરસમજણો દૂર થશે. વ્યાવસાયિક અભ્યાસ માટે પ્રયાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળવાની સંભાવના છે. કોઈ ખાસ કાર્યમાં વિક્ષેપ મિત્ર પર શંકાનું કારણ બની શકે છે. આ ફક્ત તમારી શંકા હશે. અજાણ્યા લોકો સાથે સંપર્ક વધારશો નહીં. તમારા પરિવારમાં કોઈ બહારની વ્યક્તિને દખલ ન કરવા દો. ધંધામાં થોડા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ રહેશે. વધારે કામ અને પરિશ્રમને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું પડી શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે કે પરિવારના સભ્યો સાથે થોડો સમય વિતાવવો અને વાતચીત દ્વારા સમસ્યાનું સમાધાન શોધવું. ઉપરાંત, કોઈ ચોક્કસ મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ શકે છે. ભાઈઓ અને સંબંધીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલ વિવાદ કોઈના હસ્તક્ષેપ દ્વારા ઉકેલી શકાય છે. ઘણી બાબતોમાં ધીરજ અને ધીરજ રાખવી જરૂરી છે. ગુસ્સો અને ઉતાવળ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. વ્યવસાયિક કાર્યોમાં થોડી સમસ્યા આવી શકે છે. ઘર-પરિવાર અને વ્યવસાય વચ્ચે યોગ્ય સંવાદિતા જળવાઈ રહેશે. થાક અને તણાવ સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર કરી શકે છે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે કે સંતાન સંબંધિત કોઈ વિશેષ કાર્ય પૂર્ણ થવાથી રાહત મળશે. પરિવારના કોઈ સદસ્યના લગ્નને કારણે સારો સંબંધ આવી શકે છે. અંગત કાર્યોમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન આપો. આ સમયે સફળતા મળવાના યોગ્ય યોગ છે. રૂપિયા અને પૈસાની બાબતમાં કોઈના પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરો. બિનજરૂરી ખર્ચમાં પણ ઘટાડો. વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોએ તેમની કારકિર્દી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વ્યવસાયમાં ક્ષેત્ર સંબંધિત યોજના પર ગંભીરતાથી કામ કરો. પતિ-પત્ની વચ્ચે ચાલી રહેલી ગેરસમજ અને મતભેદ દૂર થશે.
સિંહ
ગણેશજી કહે છે કે તમને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળશે. અચાનક તમને ક્યાંકથી સહયોગ અને યોગ્ય સલાહ મળશે. વિદેશ જવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા યુવાનોને સફળતા મળી શકે છે. ધંધાકીય ઉથલપાથલ અને આર્થિક મંદીના કારણે પરિવારના સભ્યોએ ખર્ચમાં ઘટાડો કરવો પડી શકે છે. આ સમયે કોઈપણ પ્રકારનું દેવું ન લેવું. વેપારમાં ખૂબ જ સાદગી અને ગંભીરતાથી કામ કરવાની જરૂર છે. પતિ-પત્ની વચ્ચેના સંબંધો મધુર બની શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે કે પરિવારના સભ્યો તમારી પાસેથી કેટલીક અપેક્ષાઓ રાખશે અને તમે તેને પૂર્ણ કરી શકશો. આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમારી પ્રવૃત્તિઓનો લાભ બહુ ઓછા લોકોને મળી શકે છે. તમારી પ્રવૃત્તિઓ ગુપ્ત રાખવી વધુ સારું છે. પૈસા સંબંધી સંબંધીઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે, સંબંધોમાં ખટાશ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો. વ્યાપાર સંબંધી તમારી કોઈપણ ક્રિયા ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. વિવાહિત જીવન પ્રેમથી ભરેલું રહેશે. નકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને વ્યસનો ધરાવતા લોકોથી દૂર રહો
તુલા:
ગણેશ કહે છે કે ફોન કોલ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ સૂચના પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેનો તાત્કાલિક અમલ કરવો યોગ્ય રહેશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં પણ સમય પસાર થશે. કોઈપણ ભાવિ યોજના બનાવતી વખતે તમારા નિર્ણયને પ્રાથમિકતા આપો. બીજા પર વિશ્વાસ કરવો નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. ચૂકવણી અથવા ઉધાર લીધેલા પૈસા આજે પાછા મળી શકે છે. જીવનસાથીનો સહયોગ હંમેશા તમારા ફાયદામાં સાબિત થશે. માઇગ્રેનનો દુખાવો ચાલુ રહી શકે છે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે કે ખોટી પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન આપ્યા વિના તમારા અંગત કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. લાંબા સમયથી ચાલતી કોઈપણ ચિંતા અને તણાવથી રાહત મળી શકે છે. કાર્ય કરતા પહેલા તેના સકારાત્મક અને નકારાત્મક પાસાઓ વિશે વિચારો. આ સમયે જમીન ખરીદી સંબંધિત કાર્યોમાં વધુ લાભની આશા ન રાખો. વધુની ઈચ્છા પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ગુસ્સો પણ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. વ્યવસાયમાં ક્ષેત્ર સંબંધિત યોજનાઓ શરૂ કરવા માટે યોગ્ય સમય છે. વિવાહિત જીવન સુખમય રહેશે. તમારા નિયમિત ચેકઅપ કરાવો.
ધનુ:
ગણેશજી કહે છે કે આજનો મોટાભાગનો સમય ઘરના કામમાં પસાર થઈ શકે છે. ધાર્મિક સંસ્થા સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં પણ તમે સહયોગ કરશો. તમારું સન્માન પણ વધી શકે છે. આળસને તમારાથી વધુ સારું થવા ન દો. ક્યારેક તમારો શંકાસ્પદ સ્વભાવ તમારા અને અન્ય લોકો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. તેથી સમય પ્રમાણે તમારા વર્તનમાં ફેરફાર કરો. તમારી યોજનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ છે. નવા કામ પણ શરૂ થશે. ઓફિસના લોકો તેમના બોસ અને અધિકારીઓ સાથે મધુર સંબંધ જાળવી રાખશે. પરિવાર સાથે મનોરંજનમાં સમય પસાર થશે. અતિ પ્રદૂષિત અને ભીડવાળી જગ્યાઓ પર જવાનું ટાળો.
મકર:
ગણેશજી કહે છે કે નજીકના સંબંધીની સમસ્યાના ઉકેલમાં તમારું વિશેષ યોગદાન રહેશે. તમારી હોશિયારી અને યોગ્યતાની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. આજે તમને કોઈ શુભ સૂચના મળી શકે છે. થોડા લોકો તમારા માટે મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. તેથી તેમના વિશે વાત કરશો નહીં. આ સમયે કામ અને પારિવારિક જવાબદારીઓ વચ્ચે તાલમેલ જાળવવો જરૂરી રહેશે. ભાગીદારી સંબંધિત વ્યવસાયમાં એકબીજા સાથે સુમેળ રહેશે. ઘરની વ્યવસ્થાને લઈને પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં કોઈ સમસ્યા રહેશે નહીં.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે કે પરિવાર સાથે મનોરંજન અને ખરીદી જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં આનંદદાયક સમય પસાર થશે. તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલ કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. આર્થિક દૃષ્ટિકોણથી ખાસ સકારાત્મક પરિણામ નહીં આવે. જેના કારણે અસ્વસ્થતા અને નિરાશાનો અનુભવ થશે. સંબંધીઓ પાસેથી કોઈપણ પ્રકારના સહયોગની અપેક્ષા ન રાખો. તમને બિઝનેસમાં એડવાન્સ ટેક્નોલોજી સંબંધિત સ્કીમોનું જ્ઞાન મળશે. પતિ-પત્ની એકબીજા દ્વારા કોઈપણ સમસ્યાનો ઉકેલ શોધી શકશે. પેટ ખરાબ થવાને કારણે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવશો.
મીન:
ગણેશજી કહે છે કે ઘરની સફાઈ અને અન્ય કાર્યોમાં સમય પસાર થશે. તમારા પ્રિયજન સાથે બેસો અને તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરો. યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેવાથી તમારી સમસ્યાઓ હલ થશે. પડોશીઓ સાથે કોઈ વાતને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે. અન્ય લોકોની બાબતોમાં દખલ ન કરો. નજીકના મિત્ર વિશેના અપ્રિય સમાચાર મળવાથી મન ઉદાસ રહેશે. વ્યાપાર સંબંધિત કોઈ પ્રોજેક્ટને લઈને સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. પતિ-પત્ની એકબીજાના સંવાદિતા દ્વારા યોગ્ય ગોઠવણ કરશે. જોખમી પ્રવૃત્તિઓ ટાળો.
