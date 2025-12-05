ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Dainik Rashifal: સિંહ રાશિ માટે દિવસ સારો, નાણાકીય સંકટ સમાપ્ત થઈ શકે છે, વાંચો 12 રાશિઓનું આજનું રાશિફળ

Aaj Nu Rashifal 5 December 2025: 5 ડિસેમ્બર 2025 અને શુક્રવાર સિંહ સહિતની રાશિઓ માટે શુભ છે. શુક્રવારે ચંદ્રનું ગોચર મિથુન રાશિમાં હશે. તો ચાલો જાણીએ 12 રાશિના લોકોનું શુક્રવારનું રાશિફળ.
 

Updated:Dec 05, 2025, 07:17 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શુભ કાર્યોમાં વિતાવશે. દિવસના પહેલા ભાગમાં ઘરે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવશે અને ધાર્મિક સ્થળોની યાત્રા બનશે. પુણ્ય પર પણ પૈસા ખર્ચ થશે. કાર્ય વ્યવસાયમાં ઉપેક્ષાના કારણે બપોર સુધીનો સમય ધીમો થઈ જશે, ત્યારબાદ રાત્રિ સુધી ક્યાંકથી આર્થિક લાભ થશે.

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે સ્થિતિ બરાબર રહેશે. ધંધાની સ્થિતિમાં પણ સુધારો થઈ રહ્યો છે. કોઈ મોટા અધિકારીના સહયોગથી નોકરીમાં તમારી સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે અને આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના રહેશે. અતિશય દોડધામની સ્થિતિમાં આરોગ્યની સંભાળ રાખો અને જો કોઈ સમસ્યા હોય તો ડોકટરોની સલાહ લો.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે સિદ્ધિનો દિવસ છે સમયનો લાભ લો. ઓફિસમાં અધિકારીઓ આજે તમારી દરેક શક્ય સહાય કરશે. સત્તાવાર કાગળ કરવામાં વિલંબ ન કરો અન્યથા તે બાકી રહી શકે છે. ફક્ત નાણાકીય બાબતોની સંભાળ રાખો, પૈસાની આવક જોઇને ઉતાવળથી નિર્ણય લેવાથી ભવિષ્યમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, સવારથી તમારા માટે થોડો પ્રતિકૂળ સમય ચાલે છે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ રોગગ્રસ્ત રહેશે. ઘરમાં સ્ત્રી સભ્યની તબિયત નબળી હોવાને કારણે ઘરના કામમાં પરેશાની થઈ શકે છે. જો કોઈને ઉધાર આપેલ નાણાં સમયસર ન મળે તો અસુવિધા થઈ શકે છે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે. બીજાઓને મદદ કરવા આગળ રહેશો. બપોર સુધીમાં નાણાકીય સંકટ પણ સમાપ્ત થઈ જશે, પરંતુ કાર્યસ્થળની ધીમી ગતિને કારણે માનસિક તણાવ ઊભો થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સારો રહેશે, છતાં ગંભીરતા લાવવી જરૂરી છે, નહીં તો લોકો તમારી વાતોને હળવાશથી લેશે. કાર્ય વ્યવસાયમાં જૂની યોજનાઓ નાણાકીય લાભો સાથે સમાજમાં સર્વોપરિતા વધશે. આજે સામાજિક ક્ષેત્ર પરની તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે સવારથી તમારું સ્વાસ્થ્ય નરમ થવા લાગશે, તેમ છતાં તમે બેદરકારી દાખવશો, જેના કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. આજે કામના ધંધાથી અપેક્ષિત પરિણામો ન મળવાના કારણે તમારે વધુ દોડધામ કરવી પડી શકે છે. આર્થિક રીતે દિવસ મુશ્કેલ રહેશે.

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. વ્યવસાય અથવા વ્યવસાય સાથે સંબંધિત કોઈ કરાર સમજી વિચારીને કરવો. બપોરે પછીનો સમય અન્ય કાર્યોમાં સમય પસાર થશે. નોકરી કરનારાઓ માટે દિવસ વધુ શુભ રહેશે, તમને કામ કરતા વધારે માન મળશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે કંઈક અસ્પષ્ટ દિવસ રહેશે. દિવસનો મોટાભાગનો સમય વિચાર કરવામાં વ્યર્થ થઈ શકે છે, તેથી મૂંઝવણને કારણે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પણ અધૂરા રહી શકે છે. બપોર સુધી કામના ધંધામાં ઉદાસીનતા રહેશે, તે પછી સાંજ સુધી વેચાણમાં વધારો થવાને કારણે કાર્યકારી આવક થશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, દિવસના પહેલા ભાગમાં તમારી સામે ઘણું કામ અટકી જશે. આમાં મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પૂર્ણ કરવાનું વધુ સારું રહેશે. આ સમયે તમારા કાર્યસ્થળમાંના બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો સમય છે. દરમિયાન તમારા કેટલાક લોકો તમારી ચિંતામાં વધારો કરી શકે છે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાધારણ ફળદાયક રહેશે. જે વ્યક્તિને તમે સજ્જન માનતા હોવ તે ચીટ કરી શકે છે તેથી સાવધાનીથી વર્તો. કેટલાક સારા સમાચાર મળવાથી નિરાશા પણ સમાપ્ત થશે. ધંધાનું કામ ક્રમશ પૂર્ણ થતાં મન હળવું થશે. તેમ છતાં કોઈપણ બિનજરૂરી ભય અથવા આશંકા તમારા મગજમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ કંઈક માહિતીપ્રદ રહેશે અને તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં વધારો થશે. પ્રિયજનો તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળશે અને કોઈ ધાર્મિક કાર્યની યોજના બનાવતી વખતે તમારી સલાહ લેવામાં આવશે. કાર્યસ્થળમાં કર્મચારી હોવાને કારણે કામ કરવામાં અવરોધ આવી શકે છે.  

