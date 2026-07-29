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Today Rashifal: આજે કઈ રાશિને મળશે ધનલાભ અને કોની મુશ્કેલીઓ વધશે ?

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 29, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:03 AM IST

Today Rashifal(By Chirag Bejan Daruwalla): 29 જુલાઈ 2026 અને બુધવાર મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેવો પસાર થશે જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ કોઈ શુભ દિવસ છે અને નવા ધંધા માટે નવી યોજનાઓ બનશે. આજે તમે તમારા દેવાની ચૂકવણી કરવામાં લાભ મેળવશો. સંતાન તરફથી તમને સંપૂર્ણ આનંદ અને સહયોગ મળશે. આજે તમને કંઈક નવું શીખવાની તક મળી શકે છે જેના વિશે તમે લાંબા સમયથી વિચારતા હતા.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે દરેક બાબતમાં તમારા થોડું સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. વ્યવસાયમાં કોઈ સોદો કરતા પહેલા તમામ પાસાં તપાસો. શક્તિમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. તમારી વાણીયતા અને કલાત્મક કુશળતાથી તમે અન્યના ખોટા ઇરાદાઓને નિષ્ફળ બનાવશો. વ્યવહારમાં સાવચેત રહેવું.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શુભ દિવસ છે અને આજે બનાવેલું કામ પૂર્ણ થશે અને શુભ પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. જો તમે કોઈ કામ માટે યાત્રા પર જાઓ છો તો તેમાં ફાયદો થશે અને તમારો હેતુ પૂરો થશે. કોઈ પણ કાર્ય કાળજીથી કરો. સાંજે કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ થવું ફાયદાકારક રહેશે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને જોઈતું કામ કરવાની તક મળશે. જો તમે આ સમયે ઘરેથી કામ કરી રહ્યા છો, તો તમારા બધા કામમાં તમને લાભ મળશે. ઉત્કૃષ્ટ ચંદ્ર તમને અચાનક આજે કોઈ મહાન અધિકારીને મળવા માટે મદદ કરી શકે છે. ભવિષ્યમાં તમને તેનો ફાયદો થશે. સાંજે જમવા માટે સ્વાદિષ્ટ ખોરાક મળશે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને રોકાણમાં નુકસાન થઈ શકે છે, તેથી ગમે ત્યાં પૈસાની લાલચ આપતા પહેલા એકવાર વિચાર કરો. ભૌતિક સુખનાં માધ્યમોમાં વધારો થશે. આજે તમે તમારી સુવિધા વધારવા માટે પૈસા ખર્ચ કરશો અને તમને તેમાં લાભ મળશે. તમે તમારી વાત લોકો સમક્ષ મુકી શકશો.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ છે તે શુભ છે અને જો તમને ગ્રહોની શુભ દશા મળશે તો ખરાબ કાર્યો થશે. આજે તમને ઓફિસમાં સહયોગીઓની મદદ મળશે. પૈસા મળવાથી ભંડોળ વધશે અને રોજગાર મેળવતા લોકોના હક વધશે. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં વિજય મળશે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજના દિવસે તમે તમારા મનને કેન્દ્રિત કરીને તમારા અધૂરા કાર્યોને પતાવટ કરવાનો પ્રયાસ કરશો અને તેમાં સફળતા મળશે. પૂજા અને સત્સંગમાં તમારી રુચિ વધશે. નવા વ્યવસાય માટે નવી યોજનાઓ બનાવશો અને તેનો અમલ કરશો. આ યોજનાઓ તમને ભવિષ્યમાં લાભ આપશે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ વિશેષ છે અને તમને આનંદદાયક પરિણામ મળશે. બિનજરૂરી વિવાદથી મુક્તિ મળશે. તમારા ખર્ચ ઘટાડીને તમારી અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત થશે. આજે તમને વાહનની ખરીદી કરી શકો છો. તમે ખુશ થશો કે આજે તમારા બધા કામ પૂર્ણ થઈ ગયા છે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે ગ્રહોની રાશિ પર તમારી ખાસ કૃપા છે. આજે ભૌતિક સુખ અને સમૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થશે. સબંધીઓ સાથે આત્મીયતા વધશે અને તમારા સંબંધોમાં સુધાર થશે. સાંજથી રાત સુધીનો સમય ધાર્મિક કાર્યોમાં વિતાવશે અને તમને લાભ મળશે. શુભ ખર્ચ પણ થઈ શકે છે જેના કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો શુભ તમને કોઈ સારા સમાચાર સાંભળી શકે છે. મિત્રો અને સ્વજનો તરફથી કોઈ શુભ સમાચાર મળતાં મન પ્રસન્ન રહેશે અને આનંદ થશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં વધુ રસ રહેશે. ધંધાની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. લાભ વધારે મળશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે અને આજે તમને વૃદ્ધ મિત્રોની મદદથી ક્ષેત્રમાં સુસંગતતા મળશે. ડહાપણથી લીધેલા નિર્ણયો લાભ આપશે અને આજે તમારું મન ભગવાનની ભક્તિમાં વ્યસ્ત રહેશે. તમારા પ્રયત્નો અને આત્મવિશ્વાસ વધશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે પૈસા વધુ ખર્ચ થશે. જો તમે કોઈ બાંધકામના કામમાં રોકાયેલા છો તો આજે તેના પર વધુ પૈસા ખર્ચ થશે. આ સમયે તમારે પૈસાના ખર્ચ પર થોડું નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે અને ભવિષ્ય માટે કેટલાક પૈસા બચાવવાની જરૂર છે. આજે તમે તમારી વાત સાચી સાબિત કરી શકશો.  

TAGS:
Today Rashifal
daily horoscope
astrology
દૈનિક રાશિફળ

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