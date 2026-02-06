ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Rashifal: ધન રાશિ માટે દિવસ લાભકારક, આજે તમામ વિવાદોનું સમાધાન થઈ શકે છે, આજનું રાશિફળ

Dainik Rashifal (By Chirag Bejan Daruwalla): ગ્રહ-નક્ષત્રની બદલતી ચાલ અને પંચાંગની ગણનાના આધારે રાશિફળ કાઢવામાં આવે છે. દૈનિક રાશિફળ ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ પર આધારિત ફળાદેશ હોય છે. તો ચાલો જાણીએ 6 ફેબ્રુઆરી 2026 અને શુક્રવારનું મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટેનું દૈનિક રાશિફળ વિસ્તાપૂર્વક.
 

Updated:Feb 06, 2026, 07:23 AM IST

મેષ:

1/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે સાવધાની અને જાગૃતિનો દિવસ છે. ધંધાના કિસ્સામાં જો તમે થોડું જોખમ લેશો તો મોટો ફાયદો થવાની આશા છે. રોજિંદા કાર્યોથી આગળ કેટલાક નવા કાર્યોમાં પ્રયાસ કરો. કોઈ અંગત માટે કેટલાક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે. નવી તક તમારી આજુબાજુ છે, તેને ઓળખી લેવી તે તમારા પર નિર્ભર છે.  

વૃષભ:

2/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ પ્રસંગોમાં જોડાવાની તક મળશે. સમાજમાં ગૌરવ હોવાના કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે. આ સિવાય આજે જે લોકો ધંધામાં છે તેઓને સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં એક ખાસ ડીલ ફાઇનલ થશે. રાજ્ય તરફથી વિશેષ સન્માન મેળવી શકાય છે.  

મિથુન:

3/12
image

ગણેશજી કહે છે, તમારો આજનો દિવસ ખૂબ જ મજબુત છે. દિવસ દરમિયાન લાભની તકો મળશે. તેથી કાર્યાત્મક બનો. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનો આનંદ માણો. જો નોકરી કે ધંધામાં કોઈ નવીનતા લાવી શકો તો ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે. કાર્યમાં નવું જીવન મળશે.  

કર્ક:

4/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે નવી યોજના અને કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાતથી મન પ્રસન્ન થશે. કાયદાકીય વિવાદમાં વિજય અને સ્થાળાંતરની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. દિવસે મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં, શકિતમાં વધારો થશે. પરિવારમાં સુખી પરિવર્તન આવશે.

સિંહ:

5/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સામાન્ય છે. વહેંચાયેલા વેપારથી ભાગીદારીમાં મોટો ફાયદો થશે. રોજિંદા ઘરના કામકાજને સંભાળવાની આજની સુવર્ણ તક છે. કદાચ આજે તમારે તમારા પુત્ર અને પુત્રીના સંબંધમાં કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો પડશે. પ્રામાણિકતા અને નિયમોની કાળજી લો. આજે એકસાથે ઘણાં કામ હાથમાં લેશો નહીં.  

કન્યા:

6/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે ખૂબ ક્રિએટિવ દિવસ છે. એટલે કે આજે તમે કોઈપણ રચનાત્મક કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આખો દિવસ પસાર કરી શકો છો. મુસાફરોને જે કામ સૌથી પ્રિય છે તે આજે કરવામાં આવશે. સાથીદારોની સહાયથી તમે આજે આરામ કરી શકશો. પરિવારમાંથી મદદ મળશે.

તુલા:

7/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સાવચેત રહેવાનો છે. હવામાનના બદલાવથી વિકાર પેદા થઈ શકે છે. ખાવા-પીવામાં બિલકુલ બેદરકારી રાખશો નહીં. ધંધાની દ્રષ્ટિએ દિવસ આનંદદાયક રહેશે. ઉતાવળમાં કોઈ ભૂલ થઈ શકે છે, તેથી બધું કાળજીપૂર્વક કરો.  

વૃશ્ચિક:

8/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ સર્જનાત્મક છે, તમે જે પણ કાર્ય સમર્પણ સાથે કરો છો તેમાં સફળતા મળશે. અધૂરા કામ પતાવશો, મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. ઓફિસમાં તમારા વિચારો મુજબ વાતાવરણ બનશે અને તમારા સાથીઓ પણ તમારો સાથ આપશે.  

ધન:

9/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારક છે. આજે તમારા વર્તનથી સંબંધિત તમામ વિવાદોનું સમાધાન થઈ શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ પર પણ કેટલાક કામ શરૂ થઈ શકે છે. જમીન અને સંપત્તિના મામલે પરિવાર અને આસપાસના લોકો થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.  

મકર:

10/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત રહેવાનો છે. પરંતુ ધર્મ અને અધ્યાત્મનો અભ્યાસ કરવા થોડો સમય આપવો સારો રહેશે. ક્ષેત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામમાં વિક્ષેપ પાડવાનો પ્રયાસ કરશે. શુભ કાર્યોમાં રાત્રિનો સમય વિતાવશો.  

કુંભ:

11/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે પરસ્પર ક્રિયા-પ્રતિક્રિયામાં સંયમ અને સાવધાની રાખવી. ધ્યાનમાં રાખો કે તમારી આસપાસના લોકો સાથે સંઘર્ષની કોઈ શક્યતા નથી. કોઈ શુભ કાર્યની ચર્ચા થઈ શકે છે. ભાગ્યમાં વિશ્વાસ રાખો અને આત્મવિશ્વાસથી કાર્ય કરો. રાત્રે પરિસ્થિતિમાં વધુ સુધારો થશે.  

મીન:

12/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારી રહેશે. બિઝનેસમાં જોખમ લેવાનું આજે ફાયદાકારક રહેશે. મુશ્કેલીઓને ધીરજ અને તમારા નરમ વર્તન દ્વારા સુધારી શકાય છે. તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તમે જે કંઈપણ આજે ઈચ્છી રહ્યાં છો તે મેળવી શકો છો.  

Rashifalaaj ka rashifaldainik rashifalદૈનિક રાશિફળ

Trending Photos