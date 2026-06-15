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સૂર્યના મિથુન ગોચરથી ચમકશે ભાગ્ય! આ 4 રાશિના લોકોની કમાણીમાં થશે જબરદસ્ત વધારો!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:09 AM IST

Surya Gochar Lucky Zodiac Signs: સૂર્ય વૃષભ રાશિથી મિથુન રાશિમાં જઈ રહ્યો છે. બુધ મિથુન રાશિનો અધિપતિ છે. બુધ રાશિમાં સૂર્યનું આગમન ઘણી રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆતનું ચિહ્ન બની શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓને સૂર્યથી ફાયદો થશે અને કઈ રાશિઓએ સાવધાની રાખવી જોઈએ.
 

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Surya Gochar Lucky Zodiac Signs: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય દર મહિને પોતાની રાશિ બદલે છે. 15 જૂન, 2026, સોમવારના રોજ સૂર્ય મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યાં તે 14 જુલાઈ સુધી રહેશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, સૂર્યનું ગોચર તમામ 12 રાશિઓ પર અસર કરશે. કેટલીક રાશિઓને સૂર્યના આશીર્વાદ મળશે, જેનાથી તેમની આવકમાં વધારો થશે અને કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ થવાની સંભાવના છે. માન અને સન્માનમાં વધારો થશે. 

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સિંહ રાશિ: આ ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. સૂર્ય તમારી રાશિ પર શાસન કરે છે. સૂર્યના પ્રભાવ હેઠળ, તમને આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને નવી જવાબદારીઓ અથવા કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનતનું ફળ તમને મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભના સંકેતો છે.  

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મેષ રાશિ: મેષ રાશિના લોકોની હિંમત ફળશે. તેઓ તેમના કામમાં પ્રગતિ કરશે અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. ભૌતિક સંપત્તિમાં વધારો થશે. તમે પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં તમે સફળ થશો.  

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મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકોને આ સમય દરમિયાન અટકેલા ભંડોળમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે, જે નાણાકીય સ્થિરતા પ્રદાન કરી શકે છે. તેઓ તેમની નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરી શકે છે. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં ધીમે ધીમે સુધારો થઈ શકે છે. તેઓ આત્મવિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશે. તમારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, અને તમારી મહેનત રંગ લાવશે.  

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કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકોને સૂર્યના ગોચરના પ્રભાવને કારણે અટકેલા કાર્યોમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. તેમને વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. મિલકત સંબંધિત બાબતોનો ઉકેલ આવી શકે છે. તેઓ કોર્ટ કેસ જીતી શકે છે. કારકિર્દીની નવી તકો ઉભરી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોતો સર્જાશે, અને તમે બચત કરવામાં સફળ થશો.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

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