ભયંકર વાવાઝોડું આગામી 70 કલાકમાં ત્રાટકશે, ત્રિપલ એટેકની હવામાનની ચેતવણી

Today Weather Update: દેશભરના હવામાનમાં મોટા ફેરફાર થવાના છે. ભયંકર વાવાઝોડું 70 કલાકમાં ત્રાટકવાની ધારણા છે, જેનાથી સમુદ્રનું સ્તર વધશે, તો કેટલાક રાજ્યોનું વાતાવરણ બદલાશે. 20, 21, 22, 23 અને 24 નવેમ્બરે ભારે વરસાદની આગાહી, આ રાજ્યો માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.
 

Updated:Nov 23, 2025, 09:50 AM IST

શું ચક્રવાત સેન્યાર વિનાશ લાવશે?

બંગાળની ખાડીમાં નવા ચક્રવાતી પરિભ્રમણની શક્યતા વચ્ચે હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ભારતમાં તોફાન અને ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે. 22-24 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને દરિયાકાંઠાના તમિલનાડુ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી પણ જારી કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી શક્યતા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નવા ચક્રવાતી પરિભ્રમણથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.

આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી 

હવામાન વિભાગે ચેતવણી જારી કરી છે કે દેશના કેટલાક અન્ય વિસ્તારોમાં પણ હવામાન બદલાશે. લક્ષદ્વીપ, માહે, આંદામાન-નિકોબાર ટાપુઓ, માહે, યાનમ અને રાયલસીમામાં 20, 21, 22, 23 અને 24 નવેમ્બરે ભારે વરસાદ પડશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ભારે વરસાદ પડશે, પરંતુ વચ્ચે-વચ્ચે. જોરદાર પવન પણ આવશે.  

આ દિવસોમાં ઠંડીનો પ્રકોપ ચરમસીમા પર છે, ઉત્તર ભારતમાં ધુમ્મસ છવાયું છે. દિલ્હી-એનસીઆરમાં પણ હળવી ઠંડી પડી રહી છે. પ્રદૂષણે સમસ્યાને વધુ વધારી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 22 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં આગામી ત્રણ દિવસમાં 2-3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થવાની ધારણા છે. ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં રાત્રિના તાપમાનમાં 2-4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે.  

પર્વતોમાં બરફવર્ષા

પર્વતોમાં ઠંડી વધુ તીવ્ર બની છે. હવામાન વિભાગે હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને ઉત્તરાખંડના ઊંચા વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં 3-4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે. હિમવર્ષાને કારણે રોહતાંગ પાસ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ઉત્તરાખંડના પર્વતીય પ્રદેશોમાં, ખાસ કરીને બદ્રીનાથ અને કેદારનાથની આસપાસ, ભારે હિમવર્ષા થવાની ધારણા છે, જેમાં તાપમાન શૂન્યથી નીચે જવાની ધારણા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, ગુલમર્ગ, શ્રીનગર અને સોનમર્ગમાં આવતા અઠવાડિયે ભારે હિમવર્ષા થવાની ધારણા છે. હિમવર્ષાથી અહીં ઠંડી વધુ તીવ્ર બની છે.  

weather updateWeather ForecastAmbalal Patelઅંબાલાલ પટેલpredictionCyclone AlertParesh Goswamiપરેશ ગોસ્વામીFlood Alertgujarat rainsheavy rainHeavy rainfallભારે વરસાદવરસાદની આગાહી

