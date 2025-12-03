PHOTOS: ટોપ 10 ગુજરાતી ફિલ્મો..જેણે કમાણીના મામલે વગાડ્યો છે ડંકો, 'લાલો' ફિલ્મે તો બધા રેકોર્ડ તોડ્યા
બહુ જ ઓછા બજેટમાં બનેલી લાલો- કૃષ્ણ સદા સહાયતે ફિલ્મે માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ દેશ-વિદેશમાં ધમાલ મચાવી છે. જે દર્શાવે છે કે ગુજરાતી ફિલ્મો હવે અમીટ છાપ છોડી રહી છે. ત્યારે ગુજરાતી ભાષામાં બનેલી ટોપ 10 ફિલ્મો વિશે જાણીએ જેણે કમાણીમાં ડંકો વગાડ્યો છે.
1. લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે (Laalo – Krishna Sada Sahaayate)
2025માં દીવાળી ટાણે રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે' ફિલ્મ હજુ પણ બોક્સ ઓફિસ પર ટંકશાળ પાડી રહી છે. લેટેસ્ટ રિપોર્ટ્સ મુજબ 54માં દિવસે ફિલ્મે 1.1 કરોડનો વકરો નોંધાવ્યો જ્યારે 53માં દિવસે 85 લાખની કમાણી કરી હતી. Sacnilk website મુજબ 54માં દિવસે કમાણીમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો. આ ફિલ્મે સફળતાના એવા એવા શિખર સર કર્યા છે જે દરેક ગુજરાતી માટે ગર્વની બાબત બની છે. ફિલ્મની કુલ કમાણીની વાત કરીએ તો ગ્રોસ કમાણી ભારતમાં 100.75 કરોડ અને વર્લ્ડવાઈડ કમાણી 107 કરોડ પર પહોંચી છે અને હજુ પણ ફિલ્મ થિયેટરોમાં ચાલી રહી છે.
2. ચાલ જીવી લઈએ
2019માં આવેલી આ ફિલ્મ 'ચાલ જીવી લઈએ'માં એક પિતા અને પુત્રના તણાવભર્યા સંબંધમાં અણધાર્યો વળાંક ત્યારે આવે છે જ્યારે કેતકી નામની રહસ્યમયી યુવતી તેમના જીવનમાં આવે છે, તથા બંને પિતા પુત્ર એવી એવી ઘટનાઓમાંથી પસાર થાય છે જે જીવન અને પરિવાર પ્રત્યે દ્રષ્ટિકોણને પડકાર ફેંકે છે. ફિલ્મના દિગ્દર્શક વિપુલ મહેતા, કલાકારોમાં સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા, યશ સોની અને આરોહી પટેલ મુખ્ય છે. ફિલ્મે 52.14 કરોડની વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કમાણી કરેલી છે.
3. 3 એક્કા
2023માં આવેલી આ '3 એક્કા' ફિલ્મની કહાની જોઈએ તો આર્થિક તંગીમાં ફસાયેલા ત્રણ મિત્રો એક સાધારણ મધ્યમવર્ગીય ઘરને ગુપ્ત રીતે જુગારના અડ્ડામાં ફેરવવાની એક મુરખ જેવી યોજના ઘડે છે. જુગારના અડ્ડાની અંદર અને બહાર જે ઘટનાઓ ઘટે છે તેના પર ફિલ્મ છે. તેઓ જીતશે કે હારશે? આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક રાજેશ શર્મા છે અને મલ્હાર ઠાકર, યશ સોની અને મિત્ર ગઢવી જેવા કલાકારોએ કામ કર્યું છે. ફિલ્મે 34.20 કરોડની વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કમાણી કરેલી છે.
4. દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા
1998માં આવેલી 'દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા' ફિલ્મે પણ તે સમયે થિયેટરોમાં ખુબ ધમાલ મચાવી હતી. ફિલ્મને ગોવિંદભાઈ પટેલે દિગ્દર્શિત કરી હતી અને હિતેનકુમાર, રોમા માણેક, અરવિંદ ત્રિવેદીએ અભિનયના અજવાળા પાથર્યા હતા. આ ફિલ્મે 22 કરોડની વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કમાણી કરી હતી.
5. કહેવતલાલ પરિવાર
2022માં આવેલી 'કહેવતલાલ પરિવાર' ફિલ્મનું દિગ્દર્શન વિપુલ મહેતાએ કર્યું હતું અને ભવ્ય ગાંધી, ધ્રુમિલ ચૌહાણ, શ્રદ્ધા ડાંગર, સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા, સંજય ગોરડિયા, સુપ્રિયા પાઠક, વંદના પાઠક જેવા કલાકારોએ અભિનય કર્યો છે. નાટક, પ્રેમ, અને એકજૂથતાના અનુભવ કરાવવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઘરમાં પુષ્કળ પાગલપણું હોય, તો તે પરિવાર તમને હસાવશે, અને રડાવશે પણ ખરો. ફિલ્મે 21.50 કરોડની વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કમાણી કરી હતી.
6. શું થયું
2018માં આવેલી આ ફિલ્મ 'શું થયું'ની કહાની જોઈએ એક એવા યુવકની છે જેમાં પોતાની દુલ્હનના માતા પિતાને મનાવ્યા બાદ અચાનક મનનના માથામાં ઈજા થઈ જાય છે અને તેના સંબંધ સહિતની 2 વર્ષની યાદો ભૂંસાઈ જાય છે. લગ્ન નજીક આવતા મિત્રો આ રહસ્ય છૂપાવવા લાગે છે જેનાથી તે પોતાના જ થનારા લગ્ન અંગે દુવિધામાં ફસાય છે. ફિલ્મને કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિકે દિગ્દર્શિત કરી છે અને મલ્હાર ઠાકર, યશ સોની, આરવ ત્રિવેદી જેવા કલાકારોએ અભિનય આપ્યો છે. ફિલ્મે 21 કરોડની વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કમાણી કરી છે.
7. ફક્ત મહિલાઓ માટે
2022માં આવેલી 'ફક્ત મહિલાઓ માટે' ફિલ્મમાં પાત્ર ચિંતન પરીખ (યશ સોની) એક 28 વર્ષનો મધ્યમવર્ગીય વ્યક્તિ છે જે પોતાના જીવનમાં સતત મહિલાઓથી ઘેરાયેલો અને પરેશાન રહે છે. એકવાર અંબાજી મંદિરની યાત્રા પર તે પ્રાર્થના કરે છે અને એવી શક્તિ માંગે છે કે જે તેને મહિલાઓને સમજવામાં મદદ કરી શકે. મનોકામના પૂરી થાય છે. પછી જે ઘટનાઓ સર્જાય છે...આ ફિલ્મમાં અમિતાભનો કેમિયો કમાલ છે. આ ઉપરાંત યશ સોની અને દીક્ષા જોશીની મહત્વની ભૂમિકા છે. ફિલ્મને જય બોડાસ, પાર્થ ત્રિવેદીએ દિગ્દર્શિત કરી છે. તથા ફિલ્મનું વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શન 20.40 કરોડ છે.
8. ચણિયા ટોળી
2025માં જ લાલો ફિલ્મ સાથે રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'ચણિયા ટોળી'એ પણ બોક્સ ઓફિસ પર ટંકશાળ પાડી. આ ફિલ્મમાં યશ સોની, નેત્રી ત્રિવેદી, હીના વર્દે મહત્વની ભૂમિકામાં છે. જ્યારે ફિલ્મને જય બોડાસ, પ્રતિકસિંહ ચાવડા, પાર્થ ત્રિવેદીએ દિગ્દર્શિત કરી છે. આ ફિલ્મે 20.24 કરોડનું વર્લ્ડ વાઈડ કલેક્શન નોંધાવ્યું છે.
9. છેલ્લો દિવસ
2015માં આવેલી આ ફિલ્મ 'છેલ્લો દિવસ'એ તે સમયે ગજબ ધમાલ મચાવી હતી. ફિલ્મ આઠ મિત્રોના જીવન અને તેમના કોલેજ કલ્ચરની આસપાસ ઘૂમે છે. જેમાં તેઓ પોતાના સંબંધો, પ્રેમ, રોમાંસ, પોતાના કોલેજના દિવસોના અઁત અને એક નવા જીવનની શરૂઆતના ઉતાર ચડાવનો સામનો કરે છે. ફિલ્મને કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિકે દિગ્દર્શિત કરી હતી જ્યારે યશ સોની, મલ્હાર ઠાકર, જાનકી બોડીવાલા મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા હતા. આ ફિલ્મે વર્લ્ડ વાઈડ 18 કરોડની કમાણી કરી હતી.
10. શરતો લાગૂ
2018માં આવેલી ફિલ્મ 'શરતો લાગૂ' એક સત્ય અને સાવી નામના કપલ પર છે જે વ્યક્તિત્વમાં બિલકુલ અલગ છે. બંનેને ભાવિ જીવનસાથી તરીકે એકબીજા સાથે મુલાકાત કરાવવામાં આવે છે. તેમની રોમેન્ટિક કહાની અને ઘટતી અલગ અલગ ઘટનાઓ મૂવીમાં રોમાંચ લાવે છે. આ ફિલ્મને નીરજ જોશીએ દિગ્દર્શિત કરી હતી અને મલ્હાર ઠાકર તથા દીક્ષા જોશી, ગોપી દેસાઈ જેવા કલાકારોના અભિનય હતા. ફિલ્મે વર્લ્ડ વાઈડ 17.50 કરોડનું કલેક્શન કર્યું હતું.
આ ઉપરાંત ઝમકુડીએ 17.15 કરોડ, વશ-2એ 16.10 કરોડ, હેલ્લારોએ 16 કરોડ, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ ફિલ્મે 15 કરોડ, નાડી દોષે 14 કરોડ, બુશર્ટ ટીશર્ટ ફિલ્મે 12.80 કરોડ, બચુની બહેનપણીએ, 12.48 કરોડ, ઉંમરો ફિલ્મે 10.68 કરોડ, ગુજ્જુભાઈ મોસ્ટ વોન્ટેડ ફિલ્મે વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કલેક્શન 10 કરોડ, કસુંબોએ9.55 કરોડ, ઓલ ધ બેસ્ટ પંડ્યા ફિલ્મે 9.54 કરોડ, ગોળકેરી ફિલ્મે 9 કરોડ, બે યાર ફિલ્મે 8.5 કરોડ, ફક્ત પુરુષો માટે ફિલ્મે 8.40 કરોડ જ્યારે જય માતાજી-લેટ્સ રોક ફિલ્મે 8.31 કરોડની વર્લ્ડ વાઈડ ગ્રોસ કમાણી કરેલી છે.
(સોર્સ- IMDB.COM)
