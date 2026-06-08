Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /34.43 KM માઇલેજ, 6 એરબેગ, કિંમત માત્ર ₹5.98 લાખ! દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી CNG Car

34.43 KM માઇલેજ, 6 એરબેગ, કિંમત માત્ર ₹5.98 લાખ! દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી CNG Car

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 08, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:31 PM IST

Top 5 CNG Cars in India: પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે સીએનજી કાર ભારતીય ગ્રાહકોની પહેલી પસંદ બની રહી છે. જો તમે પણ ઓછા ખર્ચમાં વધુ અંતર કાપતી કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો આ લિસ્ટ તમારા માટે છે. અમે તમને દેશમાં સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી ટોપ-5 સીએનજી કાર વિશે જણાવીશું.

Maruti Suzuki Celerio: 1/5

Maruti Suzuki Celerio:

Maruti Suzuki Celerio: મારૂતિ સેલેરિયો આ લિસ્ટમાં પ્રથમ સ્થાને છે. સીએનજી સાથે તેની કિંમત 5.98 લાખ (VXi ટ્રિમ) થી શરૂ થાય છે. 1.0 લીટર 3-સિલિન્ડર એન્જિન 34.43 km/kg ની સૌથી વધુ માઇલેજ આપે છે. સારી કેબિન સ્પેસ, ફીચર્સ અને શાનદાર સીએનજી એફિશિએન્સીની સાથે આ દરરોજના ઉપયોગ માટે સારો વિકલ્પ છે. ઓછા ખર્ચમાં વધુ માઇલેજ ઈચ્છતા લોકો માટે આ બેસ્ટ કાર છે.

Maruti Wagon R CNG2/5

Maruti Wagon R CNG

Maruti Wagon R CNG: તેની શરૂઆતી શોરૂમ કિંમત 5.89 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈ 6.42 લાખ સુધી જાય છે. 1.0-સીટર એન્જિન 34.05 km/kg ની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. ટોલ બોય ડિઝાઇન, વધુ કેબિન સ્પેસ અને સરળ એન્ટ્રી-એક્ઝિટ તેને ફેમિલી કાર બનાવે છે. શહેરમાં રોજિંગા ઉપયોગ માટે આ કાર પોપુલર છે.

Maruti Suzuki Alto K10 CNG3/5

Maruti Suzuki Alto K10 CNG

Maruti Suzuki Alto K10 CNG: તેની કિંમત 4.82 લાખથી શરૂ થઈ 5.32 લાખ સુધી જાય છે. તેનું 1.0 લીટર એન્જિન 33.85 km/kg ની માઇલેજ આપે છે. સૌથી સસ્તી સીએનજી કાર હોવાને કારણે તે ઓછા બજેટના ગ્રાહકોની પસંદ છે. નાના શહેરોમાં સરળ હેન્ડલિંગ અને ઓછો રનિંગ કોસ્ટ તેનો સૌથી મોટો ફાયદો છે.  

Maruti Suzuki Dzire CNG:4/5

Maruti Suzuki Dzire CNG:

Maruti Suzuki Dzire CNG: તેની કિંમત ₹8.03 લાખથી  ₹9.04 લાખ સુધી છે. 1.2 લીટર એન્જિન 33.73 km/kg માઇલેજ આપે છે. લિસ્ટની એકમાત્ર સેડાન હોવાને કારણે વધુ બૂટ સ્પેસ અને આરામદાયક સફરનો અનુભવ આપે છે. ફેમિલી માટે આ કાર સ્પેસ અને માઇલેજનું સારૂ કોમ્બિનેશન છે.  

Maruti Suzuki Swift CNG5/5

Maruti Suzuki Swift CNG

Maruti Suzuki Swift CNG: તેની શરૂઆતી એક્સ શોરૂમ કિંમત 7.45 લાખથી લઈને ₹8.39 લાખ સુધી જાય છે. નવું 1.2 લીટર  Z12 એન્જિન 32.85 km/kg માઇલેજ આપે છે. સ્પોર્ટી ડ્રાઇવિંગ, મજબૂત હેન્ડલિંગ અને યંગ અપીલની સાથે તે પરફોર્મંસ અને એફિશિએન્સીનું શાનદાર બેલેન્સ આપે છે.

TAGS:
top 5 cng cars
best mileage cng cars

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિક્રમ ભટ્ટે સંબંધોને લઈ કરી પેટ છુટી વાત, સુષ્મિતા સેન સાથેના ડેટિંગ વિશે કરી વાતો
Sushmita sen6 min ago
2
Valsad news20 min ago
3
Ishq Karo Party20 min ago
4
Natural Liver Detoxification Tips24 min ago
5
Census 202726 min ago