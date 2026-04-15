અલ્ટો-વેગનઆર નહીં, આ છે સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી ટોપ-5 પેટ્રોલ કાર, મળે છે શાનદાર ફીચર્સ
fuel-efficient cars: પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. તેવામાં ઘણા લોકો હવે ઈલેક્ટ્રિક કાર તરફ વળી રહ્યાં છે. બીજીતરફ પેટ્રોલ-ડીઝલની વધતી કિંમત વચ્ચે વધુ માઇલેજ આપનારી કાર સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે પણ નવી કાર લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો અમે તમને આજે સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી ટોપ-5 પેટ્રોલ કાર વિશે જણાવીશું. આ કાર શાનદાર ફીચર્સની સાથે આવે છે અને પરફોર્મંસમમાં પણ દમદાર છે.
Maruti Suzuki Swift
મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ ભારતની સૌથી પોપુલર હેચબેક કારમાંથી એક છે. તેમાં 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 25.75 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. આ કાર ઓછા ખર્ચમાં લાંબા અંતર માટે જાણીતી છે અને શહેરના ઉપયોગ માટે એક શાનદાર વિકલ્પ છે.
Maruti Suzuki Celerio
મારૂતિ સુઝુકી સેલેરીયો દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી પેટ્રોલ કાર માનવામાં આવે છે. તેનું 1.0 લીટર એન્જિન આશરે 26 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. આ કાર ખાસ તેવા લોકો માટે ઉપયોગી છે, જે ઓછા બજેટમાં વધુ બચત ઈચ્છે છે.
Honda City
હોના સિટીનું હાઇબ્રિડ વર્ઝન શાનદાર માઇલેજ માટે જાણીતું છે. આ કાર 27.26 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેમાં પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે ઈલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ફ્યૂલની બચત થાય છે અને ડ્રાઇવિંગ અનુભવ સારો રહે છે.
Toyota Urban Cruiser Hyryder
ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર હાઇરાઇડર એક હાઇબ્રિડ SUV છે, જે આશરે 27.97 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. આ કાર પાવર અને માઇલેજ વચ્ચે સારૂ સંતુલન બનાવે છે અને પરિવાર માટે એક સારો વિકલ્પ છે.
Maruti Suzuki Victoris
મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસને દેશમાં સૌથી વધુ માઇલેજ આપનાર SUV માનવામાં આવે છે. તે આશરે 28.65 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજીની સાથે આવનાર આ કાર તે લોકો માટે સારી છે, જે એસયુવીમાં પણ વધુ ફ્યુલ સેવિંગ ઈચ્છે છે.
