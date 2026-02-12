ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

TRP લિસ્ટમાં મોટો ઉલટફેર, નાગિનને પછાડીને આ શો બન્યો નંબર-1

TV TRP : BARC ઇન્ડિયાએ 2026ના પાંચમા અઠવાડિયાનું TRP લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. આ અઠવાડિયાનું લિસ્ટ ચોંકાવનારું છે, કારણ કે નાગિન-7 શોને પછાડીને આ શો નંબર-1 બની ગયો છે, ત્યારે આ અઠવાડિયાના TRP લિસ્ટ પર એક નજર કરીએ.
 

Updated:Feb 12, 2026, 04:00 PM IST

1/6
image

TV TRP : દર અઠવાડિયે દર્શકો TRP રિપોર્ટની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે અને લોકો હંમેશા જાણવા માટે ઉત્સુક હોય છે કે આ અઠવાડિયે તેમનો મનપસંદ શો ક્યા ક્રમે છે.

અનુપમા

2/6
image

લોકપ્રિય ટીવી શો 'અનુપમા' શરૂઆતથી જ દર્શકોનો પ્રિય રહ્યો છે. રૂપાલી ગાંગુલીએ દરેક ઘરમાં ઓળખ મેળવી છે. 2026ના 5મા અઠવાડિયામાં આ શોએ મોટી છલાંગ લગાવી અને નંબર-1 સ્થાન મેળવ્યું છે. આ અઠવાડિયે, 'અનુપમા' એ 2.2નું TRP રેટિંગ મેળવ્યું છે.

ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુથી 2

3/6
image

'ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુથી 2' આ અઠવાડિયે ટીઆરપી લિસ્ટમાં બીજા નંબરે છે. સ્મૃતિ ઈરાની અભિનીત આ શોને દર્શકોનો અપાર પ્રેમ મળી રહ્યો છે. જો કે, છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી તુલસીનો શો નંબર 1 પર હતો, પરંતુ આ અઠવાડિયે તે બીજા નંબરે સરકી ગયો છે. આ સિરિયલ 2.1 રેટિંગ સાથે નંબર 2  પર છે.

નાગિન 7

4/6
image

એકતા કપૂરનો શો 'નાગિન 7' ટીઆરપી લિસ્ટમાં ત્રીજા નંબરે છે. તેના રેટિંગમાં ઘટાડો થયો અને તે નંબર 1થી નંબર 3 પર આવી ગયો છે. 'નાગિન 7' એ આ અઠવાડિયે 1.9ની TRP હાંસલ કરી છે.

વસુધા

5/6
image

Zee ટીવીનો 'વસુધા' એક ખુશમિજાજ અને સરળ ગામડાની છોકરીના જીવન પર આધારિત શો છે, જે એક શ્રીમંત ઉદ્યોગપતિના પ્રેમમાં પડે છે. શોએ TRPમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું અને છઠ્ઠા નંબરથી ચોથા નંબર પર પહોંચી ગયો છે. આ સિરિયલે આ અઠવાડિયે 1.9 રેટિંગ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

તુમ સે તુમ તક

6/6
image

ટીવી સિરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' ટીઆરપી લિસ્ટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. 'તુમ સે તુમ તક' પાંચમા સ્થાને છે. આ સિરિયલને આ અઠવાડિયે 1.8 રેટિંગ મળ્યું છે.

TV TRPTV TRP WeekAnupamaaNaagin 7

Trending Photos