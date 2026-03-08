Women Centric Hindi Films: બોલીવુડની ટોપ 5 વુમન સેન્ટ્રીક હિંદી ફિલ્મો, આ ફિલ્મોનું IMDb રેટિંગ પણ છે જોરદાર
Top 5 Women Centric Films of Bollywood: બોલીવુડમાં દર વર્ષે વુમન સેન્ટ્રીક ફિલ્મો તો બને જ છે પરંતુ કેટલીક ફિલ્મો માસ્ટરપીસ છે. હવે લોકો ફિલ્મ જોવા માટે કલાકોનો સમય કાઢતા પહેલા તેનું રેટિંગ કેટલું છે તે ચેક કરતાં હોય છે તો ચાલો આજે તમને 5 વુમન સેન્ટ્રીક ફિલ્મો વિશે જણાવીએ જેનું IMDb રેટિંગ શાનદાર છે.
મધર ઈંડિયા
મધર ઈંડિયા ફિલ્મ ભારતીય સિનેમાની ઓલ ટાઈમ હિટ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.8 છે. આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોવા મળશે.
અર્થ
શબાના આઝમી, સ્મિતા પાટિલ અને કુલભૂષણ ખરબંદાની અર્થ ફિલ્મ 1982 માં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ જો તમે હજુ સુધી નથી જોઈ તો તુરંત સમય કાઢી જોઈ લેજો. આ ફિલ્મ યૂટ્યુબ પર ફ્રીમાં જોઈ શકાય છે. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 7.8 છે. આ ફિલ્મ મહેશ ભટ્ટની ક્લાસિક ફિલ્મ ગણાય છે.
બ્લેક
બ્લેક ફિલ્મ 2005 માં રિલીઝ થઈ હતી. સંજય લીલા ભણસાલીના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ડ્રામા ફિલ્મમાં રાની મુખર્જી અને અમિતાભ બચ્ચન મુખ્ય ભુમિકામાં જોવા મળે છે. આ ફિલ્મ હેલેન કેલરના જીવન પરથી પ્રેરિત હતી. આ ફિલ્મ માટે રાની મુખર્જીએ ફિલ્મફેર અવોર્ડ જીત્યો હતો. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી રેટિંગ 8.1 છે. ફિલ્મ તમને એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોવા મળશે.
કહાની
વિદ્યા બાલનના કરિયરની આ ઉર્ત્કૃષ્ટ ફિલ્મ ગણાય છે. આ ફિલ્મને 3 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યા હતા. કહાની ફિલ્મ 2012 રિલીઝ થઈ હતી અને આ ફિલ્મ સસ્પેન્સ થ્રિલર ફિલ્મ જોવાના શોખીનો માટે પણ ખાસ છે. આ ફિલ્મને પણ 8.1 રેટિંગ મળ્યું છે. આ ફિલ્મ તમે એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયો પર જોઈ શકશો.
ક્વીન
અભિનેત્રી કંગના રનૌતની ક્વીન ફિલ્મ તેના કરિયરની સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ રહી છે. આ ફિલ્મ પછી તેને ક્વીનનું ઉપનામ મળી ગયું છે. આ ફિલ્મ 2013 માં રિલીઝ થઈ હતી અને તેનું રેટિંગ 8 છે. આ ફિલ્મ તમને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળશે.
