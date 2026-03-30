શિમલા-મનાલીને પણ ટક્કર આપે છે ગુજરાતના આ પ્રવાસન સ્થળો, દેશ-વિદેશથી આવે છે પ્રવાસીઓ

Gujarat Tourist Places : ભારતના સૌથી સુંદર રાજ્યોમાંનું એક ગુજરાત પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. તે પ્રવાસન માટે ઘણા બધા વિકલ્પો આપે છે, જે તમને ચોક્કસપણે મંત્રમુગ્ધ કરી દેશે. ગુજરાતના આ પ્રવાસન સ્થળોએ ફક્ત ભારતીયો જ નહીં પરંતુ વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ આવે છે.

Updated:Mar 30, 2026, 04:24 PM IST

ગુજરાત તેની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ અને ઐતિહાસિક વારસા માટે દેશભરમાં પ્રખ્યાત છે. તે પ્રવાસીઓ માટે એક ઉત્તમ સ્થળ છે. ગુજરાત ફક્ત તેની કુદરતી સુંદરતા માટે જ નહીં પરંતુ તેના ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક સ્થળો માટે પણ જાણીતું છે. ત્યારે ગુજરાતના એ સુંદર સ્થળો વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  

સાપુતારા હિલ સ્ટેશન

આ ગુજરાતનું એક સુંદર હિલ સ્ટેશન છે, જે તેની લીલીછમ હરિયાળી, ધોધ અને શાંત વાતાવરણ માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં તમે બોટિંગ, ટ્રેકિંગ અને કેબલ કાર સવારીનો આનંદ માણી શકો છો. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન અહીંના દૃશ્યો ખાસ કરીને મનમોહક હોય છે.  

ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

ગુજરાતમાં આવેલું આ ઉદ્યાન એશિયાઈ સિંહો માટે એકમાત્ર રહેઠાણ છે. જો તમને પ્રકૃતિ અને વન્યજીવન પ્રત્યે પ્રેમ છે, તો આ સ્થળ તમારા માટે સ્વર્ગથી ઓછું નથી. અહીં જીપ સફારી પર તમે સિંહ, દીપડા અને હરણ સહિત વિવિધ પ્રાણીઓ જોઈ શકો છો.  

કચ્છનું રણ

કચ્છનું રણ વિશ્વનું સૌથી મોટું સફેદ રેતીનું રણ છે. અહીં ચાંદની રાતો એટલી મોહક હોય છે કે આખું રણ ચાંદીની જેમ ચમકે છે. અહીં તમે ઊંટ સવારીનો આનંદ માણી શકો છો અને લાઈવ લોક નૃત્ય પ્રદર્શન જોઈ શકો છો.  

દ્વારકા

આ ભગવાન કૃષ્ણનું શહેર છે અને ભારતના ચાર ધામોમાંથી એક છે. અહીંનું મુખ્ય આકર્ષણ દ્વારકાધીશ મંદિર છે, જે એક ભવ્ય અને પ્રાચીન મંદિર છે. પ્રવાસીઓ ઘણીવાર ગોમતી નદી અને અરબી સમુદ્રના સંગમ પર પવિત્ર ડૂબકી લગાવવાનું પસંદ કરે છે.  

