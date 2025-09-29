હાવડાની પાસે આવેલા 5 સૌથી શાનદાર હિલ સ્ટેશન, ટૂરિસ્ટોને થશે સ્વર્ગ જેવો અનુભવ!
જો તમે પણ ઓક્ટોબર મહિનામાં ફરવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો તમારા માટે પશ્ચિમ બંગાળનું હાવડા શહેર શાનદાર છે. આ શહેરની પાસે પાંચ હિલ સ્ટેશન આવેલા છે, જે તમારી ટ્રિપ યાદગાર બનાવવાની સાથે એડવેન્ચરથી ભરપૂર બનાવવામાં મદદ કરશે.
Best hill stations near Howrah: પશ્ચિમ બંગાળ ફરવા માટે દરેક સિઝનમાં સારૂ વિકલ્પ છે. અહીં તમને એકથી એક શાનદાર નજારો જોવા મળશે. જો તમે આ વખતે શિયાળો શરૂ થતાં પહેલા ટ્રિપનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો તમે પશ્ચિમ બંગાળના હવડાની જરૂર મુકાલાત લો. તે પોતાના જબરદસ્ત અને શાનદાર નજારાથી ભરપૂર છે. અસલી મજા તમને હાવડાથી થોડે દૂર આવેલા હિલ સ્ટેશનો પર મળશે. ત્યાંની સ્વર્ગ જેવી સુંદરતા જોઈ તમે બધુ ભૂલી જશો.
દાર્જિલિંગ હિલ સ્ટેશન
"ટેકરીઓની રાણી" તરીકે જાણીતું, દાર્જિલિંગ હિલ સ્ટેશન તેની કુદરતી સુંદરતા, ચાના બગીચાઓ અને કંચનજંગા પર્વતના અદભુત દૃશ્યો માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. જો તમે અહીં પ્રવાસની યોજના બનાવો છો, તો ટોય ટ્રેનની સવારી ચૂકશો નહીં; આ એક એવો અનુભવ છે જે તમે જીવનભર માણશો. તમને ઘણા ઉત્તમ પ્રવાસન આકર્ષણો મળશે, જેમાં બટાસિયા લૂપ, ઘૂમ મઠ અને પદ્મજા નાયડુ હિમાલયન ઝૂઓલોજિકલ પાર્કનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા તમારી ફોટો ગેલેરી ભરી દેશે. સાહસિક ઉત્સાહીઓ માટે, ટોય ટ્રેનની સવારી, ટ્રેકિંગ અને રોપવેની સવારી એક ઉત્તમ અનુભવ છે.
દેઓલો હિલ
ટૂરિસ્ટ્સ માટે ગરમીમાં ફરવા માટે એક શાનદાર વિકલ્પ દેઓલો હિલ પણ છે. આ હિલ સ્ટેશન એકદમ શાંત છે અને તેનું મનોરમ દ્રશ્ય ખાસ છે. જો તમે શાંતિથી સમય પસાર કરવા ઈચ્છો છો તો આ જગ્યા તમારા માટે છે. આ હિલ સ્ટેશન બૌદ્ધ મઠો, ચર્ચો અને તિબેટિયન હસ્તશિલ્પ માટે જાણીતું છે. તેની પ્રાકૃતિક સુંદરતા અને શાંત વાતાવરણ તમને આકર્ષિત કરશે. અહીં તમને ટ્રેકિંગની જબરદસ્ત મજા મળશે.
કુર્સેઓંગ હિલ સ્ટેશન
હાવડાની નજીક કુર્સિયાંગ હિલ સ્ટેશન પ્રવાસીઓ માટે અવશ્ય મુલાકાત લેવા જેવું સ્થળ છે. આ હિલ સ્ટેશન તેની કુદરતી સુંદરતાને કારણે ઘણા લોકોને આકર્ષે છે. તે તેના ચાના બગીચા, લીલાછમ જંગલો અને પ્રાચીન મંદિરો માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં, તમને ઇગલ્સ ક્રેગના અદભુત દૃશ્યો જોવા મળશે, જે સમગ્ર ખીણનો વિશાળ કોણીય દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. તમે ચાના બગીચાઓનું પણ અન્વેષણ કરી શકો છો અને એક અદ્ભુત ટ્રેકિંગ અનુભવનો આનંદ માણી શકો છો.
મિરિક હિલ સ્ટેશન
પ્રવાસીઓ માટે, હાવડા નજીક આવેલું મિરિક હિલ સ્ટેશન તેના અદભુત કુદરતી સૌંદર્ય માટે જાણીતું છે. અહીંના દૃશ્યો મનમોહક છે. શાંત વાતાવરણ અને મનોહર તળાવ ખાસ કરીને આકર્ષક છે. તમને સુમેન્દુ તળાવ, પશુપતિ નગર અને ઓરેન્જ ઓર્ચાર્ડ જેવા સ્થળો મળશે. તમારી સફરને યાદગાર બનાવવા માટે, તળાવ પર બોટિંગ, તળાવના કિનારે લાંબી ચાલ અને નજીકના ચાના બગીચાઓની મુલાકાત લેવાનું ભૂલશો નહીં.
પેડોંગ હિલ સ્ટેશન
હાવડાની નજીક આવેલું પેડોંગ હિલ સ્ટેશન, એક ઓછું આંકવામાં આવેલું છતાં ખરેખર અદભુત સ્થળ છે. આ હિલ સ્ટેશનનું દૃશ્ય મનમોહક છે, જે કાંચનજંગા અને સિનિઓલ્ચુ પર્વતોના અદભુત મનોહર દૃશ્યો પ્રદાન કરે છે. સાંગચેન દોરજે મઠ, દામસંગ કિલ્લો અને સાયલન્ટ વેલીની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે. સાહસિકો અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે, પક્ષી નિરીક્ષણ, ટ્રેકિંગ અને જંગલમાં ચાલવું આવશ્યક છે.
