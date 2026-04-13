1 લીટરમાં 28km સુધીની સફર, આ છે ભારતની 5 સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી કારો, જુઓ લિસ્ટ
Best Mileage Cars: જો તમે એક એવી કાર શોધી રહ્યાં છો જે તમારા પૈસાની બચત કરે અને શાનદાર માઇલેજ આપે તો આ આર્ટિકલ તમારા માટે કામનો સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી ટોપ-5 કારો વિશે.
પેટ્રોલની વધતી કિંમતો અને દરરોજના ખર્ચને જોતા ભારતમાં કામ ખરીદનાર ગ્રાહક માટે માઇલેજ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેક્ટર બની ગયું છે. દરેક કોઈ કાર ખરીદતા પહેલા તેની માઇલેજ વિશે જરૂર પૂછે છે. લોકો વધુ માઇલેજ આપનાર કાર ખરીદવા ઈચ્ચે છે, જેથી ઓછી કિંમતમાં લાંબા અંતરની યાત્રા કરી શકે. જો તમે એવી કાર શોધી રહ્યાં છો જો તમારા ખિસ્સા પર ભારણ ન વધારે અને માઇલેજ સારી આપે તો આ આર્ટિકલ તમારા માટે કામની સાબિત થઈ શકે છે. આવો તમને સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી ટોપ-5 કાર વિશે જણાવીએ.
મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ (Maruti Suzuki Victoris)
સૌથી પહેલા નંબર આવે છે મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ. મારૂતિની આ કાર લોકોને પસંદ આવી રહી છે. આ કાર વર્તમાનમાં માઇલેજના મામલામાં ટોપ પર છે. તેનું હાઇબ્રિડ મોડલ 28.65 kmpl ની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. તેમાં 1.5 લીટરનું હાઇબ્રિડ પેટ્રોલ એન્જિન છે. ખાસિયતની વાત કરીએ તો તેમાં વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, પેનોરમિક સનરૂફ, 10.1 ઇંચ ટચસ્ક્રીન અને સેફ્ટી માટે 6 એરબેગ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને ADAS જેવા એડવાન્સ ફીચર્સ મળે છે.
મારૂતિ ગ્રાન્ડ વિટારા અને ટોયોટા હાઇરાઇડર (Maruti Grand Vitara and Toyota Hyryder)
આ બંને એસયુવી એક તકનીક પર બની છે, તેથી તેનું એન્જિન અને માઇલેજ એક સમાન છે. તેનું હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ 27.97 કિલોમીટર/પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપે છે. તેમાં પણ 1.5 લીટરનું સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ એન્જિન લાગેલું છે. આ સિવાય તે સીએનજી અને 4-વ્હીલ ડ્રાઇવ વિકલ્પમાં પણ આવે છે.
હોન્ડા સિટી હાઇબ્રિડ (Honda City e:HEV)
આ લિસ્ટમાં એકમાત્ર સેડાન કાર હોન્ડા સિટીનું હાઇબ્રિડ મોડલ છે. આ મોડલ 27.26 kmpl ની માઇલેજ આપે છે. ખાસિયતની વાત કરીએ તો તેમાં પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે બે ઈલેક્ટ્રિક મોટર લાગી છે, જે તેને શાનદાર ગતિ અને માઇલેજ આપે છે. તેમાં સનરૂફ અને શાનદાર ટચસ્ક્રીન જેવા ફીચર્સ પણ ઉપલબ્ધ છે.
મારૂતિ સુઝુકી સિલેરિયો (Maruti Suzuki Celerio)
જો તમે સારી માઇલેજ આપનારી નાની અને સસ્તી કાર ઈચ્છો છો તો સિલરિયો એક શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ કાર 26 kmpl ની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં 1.0-લીટરનું નાનું પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે. આ કારમાં કીલેસ એન્ટ્રી, ટચસ્ક્રીન અને પુશ બટન સ્ટાર્ટ જેવા જરૂરી ફીચર્સ પણ મળે છે.
મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ (Maruti Suzuki Swift)
જ્યારે પણ સારી માઇલેજ આપનારી કારની વાત આવે છે તો મારૂતિ સુઝુકીની સ્વિફ્ટનું નામ જરૂર આવે છે. સ્વિફ્ટ મારૂતિ સુઝુકી કંપનીની સૌથી પોપુલર અને દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કારમાં સામેલ છે. હેચબેક સેગમેન્ટમાં આવતી આ કાર 25.75 kmpl ની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. ઓછા બજેટમાં સારી કાર ખરીદનાર માટે આ લિસ્ટમાં આ કાર જરૂર હોય છે. તેમાં નવું Z-સિરીઝનું 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો સ્વિફ્ટમાં 9 ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ ચાર્જર અને ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
