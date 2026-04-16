5-સ્ટાર સેફ્ટી, સનરૂફ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને શાનદાર ફીચર્સ, આ છે ભારતની સૌથી સસ્તી 8-સીટર કાર
પહેલાના સમયમાં મોટી કારનો મતલબ હતો વધુ ફ્યૂલ ખર્ચ અને ઓછી માઇલેજ. પરંતુ હવે ટેક્નોલોજી એટલી એડવાન્સ થઈ ગઈ છે કે મોટી ગાડીઓ પણ શાનદાર માઇલેજ આપવા લાગી છે. ભારતીય બજારમાં આવી એક કાર ઉપલબ્ધ છે, જે સાઇઝમાં Toyota Fortuner જેટલી મોટી છે. પરંતુ માઇલેજના મામલામાં Maruti Alto જેવું પરફોર્મંસ આપે છે.
23+ kmpl માઇલેજવાળી 8-સીટર કાર
આજના સમયમાં Toyota Innova Hycross અને Maruti Suzuki Invicto જેવી કાર આ ટ્રેન્ડને બદલી રહી છે. જ્યાં Fortuner ની માઇલેજ લગભગ 11-13 kmpl અને અલ્ટોની 20-22 kmpl હોય છે. આ બંને MPV 23 kmpl થી વધુ માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. તેનું મુખ્ય કારણ તેમાં મળનાર સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજી છે.
સેફ્ટી અને સ્પેસનું દમદાર કોમ્બિનેશન
આ કારોમાં માત્ર માઇલેજ જ નહીં, પરંતુ સેફ્ટી અને સ્પેસનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. આ 7-સીટર અને 8-સીટર બંને વિકલ્પમાં આવે છે, જેનાથી મોટા પરિવાર માટે પરફેક્ટ છે. બંને ગાડીઓને Bharat NCAP થી 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે, જે તેને વધુ ભરોસાપાત્ર બનાવે છે.
Toyota Innova Hycross- કિંમત અને માઇલેજ
Toyota Innova Hycross ભારતીય બજારમાં 20થી વધુ વેરિએન્ટ્સમાં ઉપલબ્ધ છે. તેની કિંમત લગભગ 19.53 લાખથી શરૂ થઈ 32.28 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. તેના 8-સીટર હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત 26.81 લાખ રૂપિયા છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો તેનું 2-લીટર પેટ્રોલ હાઇબ્રિડ એન્જિન e-CVT ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે, જે 23.24 kmpl સુધીની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. આ સિવાય નોન-હાઇબ્રિડ એન્જિનનો વિકલ્પ પણ મળે છે.
Innova Hycross ના પ્રીમિયમ ફીચર્સ
Toyota Innova Hycross પોતાના સેગમેન્ટની સૌથી ફીચર-લોડેડ કારોમાંથી એક છે. તેમાં 10.1 ઇંચની ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ, 7 ઇંચ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, પેનોરમિક સનરૂફ અને વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ જેવા ફીચર્સ મળે છે. આ સિવાય 360-ડિગ્રી કેમેરા અને ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે, જે ડ્રાઇવિંગને સરળ અને સુરક્ષિત બનાવે છે.
Maruti Suzuki Invicto- માઇલેજ અને ફીચર્સ
Maruti Suzuki Invicto ત્રણ વેરિએન્ટમાં આવે છે, જેની કિંમત 24.97 લાખ રૂપિયાથી 28.61 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. આ કાર પણ Innova Hycross ની જેમ સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ એન્જિન સાથે આવે છે અને 23.24 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 10.1 ટચસ્ક્રીન, પેનોરમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ અને 360 ડિગ્રી કેમેરા જેવા પ્રીમિયમ ફીચર્સ મળે છે.
