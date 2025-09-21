21 સપ્ટેમ્બરે સૂર્યગ્રહણ સાથે ચંદ્ર, બુધ અને રાહુનું ગોચર, આજથી આ 3 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન સમય !
Surya Grahan Lucky Zodiac: જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી, 21 સપ્ટેમ્બર ખૂબ જ ખાસ દિવસ છે, કારણ કે તે વર્ષનું બીજો અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ છે. ચંદ્ર, બુધ અને રાહુ પણ નક્ષત્રોમાંથી ગોચર કરશે. ચાલો જાણીએ કે રવિવારે આ ત્રણ ગ્રહો ક્યારે ગોચર કરશે, અને કઈ ત્રણ રાશિઓ તેમના શુભ પ્રભાવથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે અને સૌથી લાંબા સમય સુધી રહેશે.
Surya Grahan Lucky Zodiac: 21 સપ્ટેમ્બરના 2025 રોજ એક મોટી ખગોળીય ઘટના બનવાની છે. આ 2025નું બીજું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ હશે. ભારતીય માનક સમય અનુસાર, સૂર્યગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 10:59થી સવારે 03:23 વાગ્યા સુધી ચાલશે. કારણ કે આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં, તેનો સૂતક કાળ માન્ય રહેશે નહીં. જો કે, આ દિવસે બનતી જ્યોતિષીય ઘટનાઓ ચોક્કસપણે રાશિચક્ર અને રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ પર અસર કરશે.
દ્રિક પંચાંગ મુજબ, 21 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ રાત્રે 12:56 વાગ્યે બુધ ગ્રહ હસ્ત નક્ષત્રમાં, રાહુ 11:50 વાગ્યે પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં અને ચંદ્ર 3:57 વાગ્યે ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ચાલો જાણીએ કે સૂર્યગ્રહણના દિવસે મન, માતા, માનસિક સ્થિતિ અને સ્વભાવના કારક ચંદ્ર, વાણી, વાતચીત, ત્વચા અને વ્યવસાયના કારક બુધ અને અશુભ ગ્રહ રાહુના ગોચરથી કઈ ત્રણ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થવાની શક્યતા છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: મેષ અને મિથુન રાશિ ઉપરાંત, સૂર્યગ્રહણના દિવસે ચંદ્ર, બુધ અને રાહુના ગોચરથી વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને પણ ફાયદો થશે. સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કામ કરતા વ્યક્તિઓ કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી શકે છે. વધુમાં, તેમનું સ્વાસ્થ્ય અનુકૂળ રહેશે, અને તેઓ તેમના મોટાભાગના સંબંધોમાં સતર્ક રહેશે. કલાત્મક ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા યુવાનોને સપ્ટેમ્બરના બીજા ભાગમાં સામાજિક ઓળખ મળશે.
મિથુન રાશિ: ગ્રહોના કારણે, મિથુન રાશિના લોકોને સમાજમાં નવી ઓળખ મળશે. નવા સંપર્કો સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓને પણ વધારશે. કામ કરતા લોકોને હરીફોથી રાહત મળશે. 21 સપ્ટેમ્બર, 2025ની આસપાસનો સમયગાળો રોકાણ માટે અનુકૂળ રહેશે. વધુમાં, સંબંધો વધુ પ્રેમાળ બનશે અને વાણી નરમ બનશે. સપ્ટેમ્બરના બીજા ભાગમાં યુવાનોની સાથે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓનું સ્વાસ્થ્ય પણ ઓછું સંવેદનશીલ રહેશે.
મેષ રાશિ: 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૂર્યગ્રહણના દિવસે ચંદ્ર, બુધ અને રાહુનું ગોચર મેષ રાશિના લોકોના જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે. નોકરીયાત વ્યક્તિઓ નેતૃત્વ કૌશલ્યમાં વધારો અને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓનો અનુભવ કરશે. વ્યવસાયિકોને તેમના વિરોધીઓ તરફથી કાવતરાનો સામનો કરવો પડશે નહીં, તેના બદલે, તેઓ તેમના પ્રત્યે મૈત્રીપૂર્ણ હાવભાવ કરી શકે છે. ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા લોકોને સ્વાસ્થ્ય સહાય મળશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
