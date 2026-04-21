ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહોનું મહાગોચર, 4 રાશિઓ માટે મે મહિનો ખુબ ભાગ્યશાળી, સુખ-સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય વધશે
April Grah Gochar: એપ્રિલ મહિનો પૂરો થવામાં થોડા દિવસો બાકી છે ત્યારે હવે આવનારા મે મહિનામાં બુધ, મંગળ અને સૂર્યનું મહાગોચર થવાનું છે. જેના કારણે કેટલાક રાજયોગ બનશે જે અમુક રાશિઓ માટે ખુબ લકી રહી શકે છે.
મે મહિનો ગ્રહગોચરને લઈને ખુબ મહત્વનો છે. બુધ, મંગળ, અને સૂર્યનું મહાગોચર થવાનું છે. આ ગ્રહોના ગોચરના કારણે રાજયોગ બનશે જે અનેક રાશિઓને ફાયદો કરાવશે. તેનો લાભ સૌથી વધુ મેષ રાશિને થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાશિમાં અનેક રાજયોગ બનવાના છે જે લાભ કરાવી શકે. અત્રે જણાવવાનું કે મંગળ હાલ મીન રાશિમાં છે. જ્યાં શનિ પણ છે. મંગળ 11 મેના રોજ પોતાની જ રાશિમાં જશે. આ ગોચરથી મંગળ અને શનિની યુતિ તૂટશે. મંગળના આ ગોચરથી અનેક રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે. કારણે મંગળ શનિની યુતિના ખરાબ પરિણામો મળતા બંધ થશે. ત્યારબાદ બુધનું પણ ગોચર થશે. બુધ હાલ મીન રાશિમાં છે. 30 એપ્રિલના રોજ તે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે ને મેમાં 15 તારીખે વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધ બાદ સૂર્યનું ગોચર પણ વૃષભ રાશિમાં થશે. આમ આ રીતે બુધ અને સૂર્યના કારણે બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. જાણો આ બધા રાજયોગ કોને ફાયદો કરાવી શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિવાળા માટે મે મહિનો ખાસ રહેશે. આ રાશિવાળા માટે સૂર્ય અને બુધ બંનેને લાભ મળતો રહેશે. લગભગ 15 દિવસ સૂર્ય પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મેષમાં રહેશે અને એટલો જ સમય બુધ પણ તેમની સાથે રહેશે અને તેમને બંનેનો સંયોગ મળશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ, સંયોગ અને પ્રગતિ થવાની સંભાવના છે. જો કે આ મહિને પરિશ્રમ પણ રહેશે. મુસાફરીના સંયોગ પણ બની રહ્યા છે. સરકારી ક્ષેત્રે પણ સારો લાભ મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સારો સમય રહેશે. મંગળનું તમારી રાશિમાં પણ ભ્રમણ થશે. જેનાથી રૂચક રાજયોગ બનશે. જે તમને લાભ કરાવશે. આ રાશિ માટે લાભના યોગ બનશે. શુક્ર પણ આ રાશિમાં રહેશે અને સૂર્ય પણ આ રાશિમાં 15મે બાદ રહેશે. તેનાથી આ રાશિના જાતકોને પગારમાં વધારાની તક મળશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને પરિવારનો સપોર્ટ મળશે. વિદેશ જવાનો પ્લાન કરી શકો છો. સંતાન સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. ભાગ્યના કારણે તમારા કામ બનશે. સમાજમાં તમને માન સન્માન મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પર્સનલ લાઈફમાં પરેશાનીઓ ઓછી રહેશે. વિવાદનો અંત આવી શકે છે. આ સાથે જ આર્થિક મોરચે પણ સારી સ્થિતિ રહી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
