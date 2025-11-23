શનિની રાશિમાં શુક્ર, સૂર્ય અને બુધનું ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકોને કરાવશે મોટો ફાયદો !
Mercury Transit: સૂર્ય, બુધ અને ધન આપનાર શુક્ર ટૂંક સમયમાં શનિના મકર રાશિમાં પોતાનો પગ જમાવશે. મકર રાશિમાં બનેલો ત્રિગ્રહી યોગ કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને બદલી નાખશે તેવી અપેક્ષા છે.
Mercury Transit: થોડા દિવસોમાં, ત્રણ મુખ્ય ગ્રહો શનિની રાશિમાં જોડાશે. નવા વર્ષમાં, જાન્યુઆરીમાં, સૂર્ય, શુક્ર અને બુધ શનિની રાશિમાં એક યુતિ બનાવશે. મકર રાશિમાં આ ત્રણ ગ્રહોનો સંયોગ ત્રિગ્રહી યોગ બનાવશે, જે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. કેટલીક રાશિઓ માટે, મકર રાશિમાં બનેલો ત્રિગ્રહી યોગ આશીર્વાદરૂપ માનવામાં આવે છે.
મીન રાશિ: મકર રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્રનું ગોચર મીન રાશિ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમને તમારા મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. ઉદ્યોગપતિઓને નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે સારો સોદો મળી શકે છે. ઘરમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તે જ સમયે, તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ રસ લેશો.
મેષ રાશિ: શનિની મકર રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્રનું ગોચર મેષ રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આગામી વર્ષમાં પ્રગતિના નવા રસ્તા ખુલશે. કેટલાક લોકો મિલકત પણ ખરીદી શકે છે. કામ કરતા લોકોને ઘણા નવા કાર્યો મળશે. તમે નાની મુશ્કેલીઓ સરળતાથી દૂર કરી શકશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાંસ પણ પ્રબળ રહેશે.
ધન રાશિ: શનિની રાશિ મકર રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્રનું ગોચર ધન રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જીવનની મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગશે. નવી તકો ખુલશે. તમારા કારકિર્દીના સંઘર્ષો ફળ આપશે. પ્રમોશનની પણ શક્યતાઓ છે. તમારે જંક ફૂડથી દૂર રહેવું જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમે પ્રવાસ પર પણ જઈ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
