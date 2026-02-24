શનિ, શુક્ર અને સૂર્યનું ગોચર આ રાશિઓના બદલશે દિવસો, 14 માર્ચથી કરશે રાજ ! જાણો
Saturn Transit: ટૂંક સમયમાં ગુરુ રાશિમાં ત્રણ ગ્રહો ગોચર કરશે અને એક યુતિ બનાવશે. મીનમાં શનિ, સૂર્ય અને ધન આપનાર શુક્રનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
Saturn Transit: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ઘણા ગ્રહો ભેગા થઈને યુતિ અને શુભ યોગ બનાવે છે. મીન રાશિ ગુરુની રાશિ છે, જેમાં શનિ હાલમાં રહે છે. ત્રણ ગ્રહો ટૂંક સમયમાં આ રાશિમાં ગોચર કરશે અને એક યુતિ બનાવશે. સૂર્ય અને શુક્ર મીનમાં શનિ સાથે યુતિ બનાવશે.
દૃક પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય 14 માર્ચ, 2026ના રોજ મીનમાં ગોચર કરશે. તે પહેલાં, 1 માર્ચ, 2026 ના રોજ શુક્ર મીનમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર અને સૂર્ય મીનમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ ત્રિગ્રહી યોગ અને શુક્રાદિત્ય યોગ બનશે. જ્યાં સુધી શુક્ર અને સૂર્ય મીનમાં રહેશે, ત્યાં સુધી આ યુતિ અને શુભ યોગ ચાલુ રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, મીનમાં શનિ, સૂર્ય અને ધન આપનાર શુક્રનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિ માટે, મીન રાશિમાં શનિ, સૂર્ય અને ધન આપનાર શુક્રનું ગોચર ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા વ્યવસાય સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને ઇન્ટરવ્યુ કોલ મળી શકે છે. નાણાકીય લાભના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. તમે કોઈ જૂના મિત્રને પણ મળી શકો છો.
મીન રાશિ: મીન રાશિમાં શનિ, સૂર્ય અને ધન આપનાર શુક્રનું ગોચર ધનુ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. વ્યવસાય મજબૂત રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ઘરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થવા લાગશે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ: મીન રાશિમાં શનિ, સૂર્ય અને ધન આપનાર શુક્રનું ગોચર કુંભ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે અને નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતાઓ છે. આ સંયોજન ધનુ રાશિના જાતકો માટે સૌભાગ્ય લાવશે. સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. કોઈપણ નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે પણ આ સમય શુભ માનવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
