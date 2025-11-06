Triekadash Yog 2025: આ ત્રણ રાશિઓની તિજોરી નોટોથી ભરાઈ જશે, બુધ અને યમનો રાજયોગ કરશે માલામાલ
Triekadash Yog Rashifal 2025: બુધ જલ્દી યમના સંયોગથી એક શક્તિશાળી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. આવો આ વિશે જાણીએ.
બુદ્ધિના કારક ગ્રહ બુધ અને યમ એકબીજાથી 60 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી ત્રિએકાદશ યોગ બનશે. હકીકતમાં બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં 23 નવેમ્બર 2025 સુધી રહેશે. તો યમ મકર રાશિમાં છે. આ સ્થિતિથી બુધ યમ આપસમાં લાભ દ્રષ્ટિ એટલે કે ત્રિએકાદશ યોગનું નિર્માણ કરશે.
ત્રણ રાશિઓ માટે ભાગ્યનો દરવાજો ખુલી જશે
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું માનીએ તો ત્રિએકાદશ યોગથી 3 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ખુલી જશે. જાતકોને ચારે તરફથી સફળતા મળશે અને આર્થિક સ્થિતિમાં અવિશ્વસનીય સુધાર થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોને બુધ અને યમનો સંયોગ શુભ પરિણામ આપશે. અટવાયેલું ધન પ્રાપ્ત થશે અને બંધ કાર્યો શરૂ થશે. આવકમાં વધારો થશે અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. નોકરીમાં પ્રગતિ અને સાથી કર્મચારીઓનો લાભ મળશે. દરેક બાજુથી સફળતા મળશે. જીવનમાં મુશ્કેલીઓનો અંત થશે અને સમાજમાં માન-સન્માન વધશે.
મિથુન રાશિ
બુધ અને યમનો ત્રિએકાદશ યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહેશે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં જાતક સફળ થશે અને ધાર્મિક યાત્રા પર જવાની તક મળશે. વિદેશમાં નોકરી કરવાની તક મળશે. મીડિયા અને કલા સંબંધિત કાર્યોમાં રૂચિ વધશે. વાણીમાં મધુરતા વધશે. નવા કામ શરૂ કરશો તેમાં સફળતા મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ત્રિએકાદશ યોગ શુભ ફળ આપનાર સાબિત થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે. જૂના મિત્રો પાસેથી મદદ મળી શકે છે. દેવાનો ભાર ઓછો થશે. પ્રેમ જીવનમાં સુખ વધશે અને સંબંધ મજબૂત બનશે. વિદેશ યાત્રા પર જવાની તક મળી શકે છે. પરિવારમાં સુખનો માહોલ બનશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
