Trigrahi Yog 2026 : શનિની રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ, મકર સંક્રાંતિથી 4 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ, રાજા જેવું જીવન જીવશે
Trigrahi yog in Makar Rashi : જલ્દી ગ્રહોની રોચક સ્થિતિ બનવા જઈ રહી છે અને આ મકર સંક્રાંતિ પર શનિની રાશિ મકરમાં બનશે. મકર રાશિમાં ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહોનો યોગ બનશે, જેનાથી ચાર રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ મળી શકે છે.
Surya Gochar 2026 in Makar Rashi : વર્ષ 2026નું પ્રથમ મોટું પર્વ મકર સંક્રાંતિ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનું છે. મકર સંક્રાંતિ પર થઈ રહેલા ગ્રહ ગોચરથી શનિની રાશિમાં મકરમાં પાવરફુલ ત્રિગ્રહી યોગ બનશે. સૌથી પહેલા શુક્ર મકર રાશિમાં પહોંચશે અને પછી ત્યારબાદ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને તેની પાછળ ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળની મકર રાશિમાં એન્ટ્રી થશે.
મકર રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ
શનિ મકર રાશિનો સ્વામી છે, અને આ યોગ બની રહ્યો છે. 13 જાન્યુઆરીએ શુક્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યારબાદ 14 જાન્યુઆરીએ સૂર્ય મકર સંક્રાંતિના દિવસે મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યારબાદ 16 જાન્યુઆરીએ મંગળ મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્રણ દિવસમાં શનિની રાશિમાં ત્રણ ગ્રહોનું આગમન અને જાન્યુઆરીના અંત સુધી તેમનું રોકાણ ત્રિગ્રહી યોગનું નિર્માણ કરશે. આ ત્રિગ્રહી યોગ ચાર રાશિના લોકોને નાણાકીય લાભ, તેમજ પ્રગતિ અને ખુશીઓ લાવશે. એવું કહી શકાય કે મકરસંક્રાંતિ આ લોકોના સુવર્ણ યુગની શરૂઆતનું ચિહ્ન બની શકે છે.
વૃષભ રાશિ
ત્રિગ્રહી યોગથી વૃષભ રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. આધ્યાત્મિક શાંતિ મળશે. જીવનમાં સુખ-સુવિધાઓ વધશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળશે, જેનાથી ભવિષ્યમાં લાભ થશે. લાંબી યાત્રા પર જવાનો યોગ છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ સાહસ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. જેનાથી તમે ભરપૂર ઉર્જાથી કામ કરશો. નોકરી વેપારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આવક વધી શકે છે. માન-સન્માન વધશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શુભ સાબિત થશે. જેનાથી આર્થિક સ્થિતિમાં મોટો ફેરફાર આવશે. પ્રોફેશનલ જીવનમાં પ્રગતિ થશે. કરિયરમાં નવી તક મળી શકે છે. સંબંધમાં સુધાર થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે, જે આ રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ આપી શકે છે. નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. કારોબારમાં તેજી આવી શકે છે. કુંવારા લોકો માટે લગ્નનો યોગ બનશે. જીવનમાં નવી શરૂઆત થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
Trending Photos