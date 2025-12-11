ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિ દેવના મળશે આશીર્વાદ, આ 4 જાતકો પર થશે નોટોનો વરસાદ, જાન્યુઆરીથી ચમકી જશે ભાગ્ય

Tirgrahi Yog 2026 in Makar: વર્ષ 2026ની શરૂઆત ચાર રાશિના જાતકો માટે શાનદાર રહેવાની છે. શનિની રાશિ મકરમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવાથી આ જાતકો પર ધનનો વરસાદ થશે. આવો જાણીએ ક્યારે આ યોગ બની રહ્યો છે અને કયા જાતકોને લાભ થશે.
 

Updated:Dec 11, 2025, 10:38 AM IST

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 2026 ની શરૂઆતમાં શનિ રાશિમાં એક ખૂબ જ શુભ યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગને ત્રિગ્રહી યોગ કહેવામાં આવે છે, જે મકર રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને શુક્રના યુતિથી બનશે. સફળતા અને ખ્યાતિના કારક સૂર્ય, સંપત્તિ અને વૈભવના કારક શુક્ર અને બુદ્ધિ અને વાણીના કારક બુધના યુતિથી બનેલો આ યોગ ચાર રાશિના લોકોને જબરદસ્ત લાભ લાવશે.

શનિની મકર રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ

13 જાન્યુઆરી 2026ના શુક્ર ગોચર કરી મકર રાશિમાં જશે. પછી આગામી દિવસ 14 જાન્યુઆરી 2026ના સૂર્ય ગોચર કરી મકર રારિશમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 17 જાન્યુઆરીએ બુધ મકર રાશિમાં ગોચર કરશે, જેનાથી ત્રિગ્રહી યોગનું નિર્માણ થશે.

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે, જે શનિના મિત્ર છે. શનિની રાશિમાં બની રહેલો ત્રિગ્રહી યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો પર ધનવર્ષા કરશે. નવા-નવા સ્ત્રોતથી આવક થશે અને ઝડપથી બેંક બેલેન્સ વધશે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીઓનો માહોલ રહેશે. તમે પાર્ટી મોડમાં રહેશો.

તુલા રાશિ

ત્રિગ્રહી યોગ બનવાથી તુલા રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. જીવનમાં ધન-સંપત્તિ વધશે. લાંબા અંતરની યાત્રા કરી શકો છો. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. કારોબારીઓને ધનલાભ થઈ શકે છે. નવું વાહન ખરીદી શકો છો. માન-સન્માન વધશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિ માટે પણ ત્રિગ્રહી યોગ અનુકૂળ રહેશે. અચાનક પૈસા મળી શકે છે. સાથે જીવનમાં ખુશીઓ વધશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. ઘરમાં લોકો તમારી ચિંતા કરશે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે, જે આ જાતકોને ખુબ લાભ આપશે. કુંવારા જાતકોના લગ્ન થઈ શકે છે. કરિયરમાં અચાનક લાભ થઈ શકે છે. નવી-નવી તક મળશે. ઘરમાં ખુશી રહેશે. પરિણીત લોકોનું લગ્ન જીવન શાનદાર રહેશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

 

