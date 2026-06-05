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ત્રિગ્રહી યોગ આ 4 રાશિઓ માટે સાબિત થશે વરદાન, જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ સાથે થશે બમ્પર ધનલાભ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 05, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:28 PM IST

Trigrahi Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી મુજબ, 22 જૂનના રોજ બુધ ગ્રહ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. ગુરુ ગ્રહ 2 જૂન 2026થી કર્ક રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. જ્યારે 8 જૂને શુક્ર ગ્રહ આ જ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આવા સમયે કર્ક રાશિમાં બુધ, ગુરુ અને શુક્રની હાજરીથી ત્રિગ્રહી યોગ બનશે.

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ત્રિગ્રહી યોગ 4 રાશિઓ માટે શુભ

આમ તો કર્ક રાશિમાં બનનારો આ ત્રિગ્રહી યોગ દરેક રાશિ પર શુભ કે અશુભ પ્રભાવ પાડશે, પરંતુ 4 રાશિના જાતકો પર તેનો ખૂબ જ ફાયદાકારક પ્રભાવ પડશે. આ રાશિઓમાં વૃષભ, કર્ક, કન્યા અને મીન સામેલ છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ ત્રિગ્રહી યોગના પ્રભાવથી આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં શું બદલાવ આવશે.

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વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકોને ત્રિગ્રહી યોગનો વિશેષ લાભ મળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ, વાણીમાં આકર્ષણ અને નોકરી કે વેપારમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળશે. વેપારીઓને અટકેલા નાણાં પરત મળશે. વિદ્યાર્થીઓને આ સમય દરમિયાન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતા કોઈ સારા સમાચાર મળશે. પરિણીત જાતકોના દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા રહેશે. જો પાર્ટનર કે જીવનસાથી સાથે કોઈ વિવાદ ચાલી રહ્યો હશે, તો તેનો અંત આવશે.

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કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકોને જમીન સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં મોટી સફળતા મળશે. આ દરમિયાન લાંબી યાત્રાથી પણ આર્થિક લાભ થવાના યોગ બનશે. કોઈ સંબંધી અથવા સરકારી યોજના દ્વારા ધનલાભ થશે. પરિણીત જાતકોને સાસરી પક્ષ તરફથી અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણથી પણ રૂપિયા મળવાની સંભાવના રહેશે.

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કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો પ્રમોશનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તેમને શુભ સમાચાર મળશે. જે જાતકો વેપાર કરી રહ્યા છે, તેમની દૈનિક આવક વધી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થશે. લવ લાઈફમાં પાર્ટનરનો ભરપૂર પ્રેમ અને સહયોગ મળશે. નવા રોકાણથી આર્થિક પ્રગતિના ઘણા યોગ બનશે.

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મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકોને ત્રિગ્રહી યોગથી ઘણા લાભ મળશે. આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા જાતકોની ચિંતા દૂર થશે. પરિવાર કે સંબંધીઓ તરફથી અચાનક ધનલાભ થશે. વેપારી વર્ગના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન જબરદસ્ત નફો જોવા મળશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
trigrahi yog
budh guru shukra yuti
Trigrahi Yog horoscope
ત્રિગ્રહી યોગ 2026
બુધ ગુરુ અને શુક્રની યુતિ

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