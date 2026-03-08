મીન રાશિમાં બનશે ત્રિગ્રહી યોગ, આ 3 રાશિઓને લાગશે લોટરી, ચમકી જશે ભાગ્ય
Astrology News: મીન રાશિમાં શક્તિશાળી ત્રિગ્રહી યોગ બનવાનો છે. 15 માર્ચથી સૂર્ય, શનિ અને શુક્રની યુતિ આ ત્રણ રાશિઓના જીવનમાં ખુશીઓ લાવશે અને ધનલાભ થશે? અહીં જાણો તમારૂ રાશિ ભવિષ્યફળ.
Trigrahi Yog: જ્યોતિષમાં ગ્રહોનું મિલન હંમેશા મોટી હલચલ લાવે છે. હાલ મીન રાશિમાં ગ્રહોનો એક ખાસ સંયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેને ત્રિગ્રહી યોગ કહેવાય છે. 2 માર્ચે શુક્ર દેવ મીન રાશિમાં આવી ચુક્યા છે, જ્યાં શનિ દેવ પહેલાથી બિરાજમાન છે. હવે 15 માર્ચે સૂર્ય દેવ પણ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, તો અહીં શનિ, શુક્ર અને સૂર્યની એક શક્તિશાળી ત્રિપુટી બનશે. ગુરૂની રાશિ મીનમાં ગ્રહોનું આ મિલન ખાસ માનવામાં આવી રહ્યો છે. જેની અસર ઘણી રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ ત્રણ રાશિઓ એવી છે જેના માટે આ સમય કોઈ લોટરીથી ઓછો નથી.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્યશાળી રહેવાનો છે. કારણ કે શુક્ર ખુદ તેનો હિસ્સો છે, તેથી તમને દરેક કામમાં લાભ મળશે. કરિયરમાં પ્રગતિનો નવો માર્ગ ખુલશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો સારા સમાચાર મળી શકે છે. કારોબારીઓ માટે આ કમાણીનો સમય છે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ કરિયરના મોર્ચે મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરી શોધી રહ્યાં છે તેને મનપસંદ કામ મળી શકે છે. તમારી આવકના સાધન વધશે, જેનાથી બેંક બેલેન્સ મજબૂત થશે. પરિવારની સાથે ક્વોલિટી સમય પસાર કરવાની તક મળશે, ભાગ્યનો સાથ મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ માટે આ યોગ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારા ફસાયેલા પૈસા મળી શકે છે. કરિયરમાં તમને નવી ઊંચાઈઓ મળશે. એટલું જ નહીં તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે. સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન વધશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
