Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /5 ઓગસ્ટે બનશે મહાશક્તિશાળી ત્રિગ્રહી યોગ ! આ 4 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે, અચાનક થશે ધનલાભ !

5 ઓગસ્ટે બનશે મહાશક્તિશાળી ત્રિગ્રહી યોગ ! આ 4 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે, અચાનક થશે ધનલાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 30, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:44 PM IST

Trigrahi Yog 2026 : ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં ગ્રહોની ચાલમાં એક મોટું ખગોળીય પરિવર્તન આવવાનું છે. 5 ઓગસ્ટના રોજ કર્ક રાશિમાં સૂર્ય, ગુરુ અને બુધની યુતિથી ત્રિગ્રહી યોગ બનશે. જ્ઞાન, સફળતા અને સમૃદ્ધિનો આ દુર્લભ સંયોગ આ 4 રાશિના જાતકોનું સૂતેલું ભાગ્ય જગાડશે. 

1/6

Trigrahi Yog 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, એક જ રાશિમાં ગ્રહોનું ગોચર અને તેમની યુતિને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ માનવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આ પ્રકૃતિનો એક દુર્લભ અને શુભ સંયોગ 5 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ થવાનો છે. હાલમાં સૂર્ય અને ગુરુ પહેલાથી જ કર્ક રાશિમાં છે. 5 ઓગસ્ટના રોજ બુધ પણ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેના કારણે ત્રિગ્રહી યોગ બનશે. આ ત્રિગ્રહી યોગને કારણે કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

વૃશ્ચિક રાશિ2/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ યુતિ નવમા ભાવમાં બનશે, જે ભાગ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ભાગ્યના સંપૂર્ણ સમર્થનથી, તમારા અટકેલા કાર્યોને ગતિ મળશે. ધાર્મિક અથવા વ્યવસાય સંબંધિત યાત્રાઓના સંકેતો છે જે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણના માર્ગો ખુલશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે.  

મિથુન રાશિ3/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ ધન ભાવમાં બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. અટકેલા કે બાકી રહેલા પેમેન્ટ પાછા મળી શકે છે. તમારી વાણી મધુર અને વધુ પ્રભાવશાળી બનશે, જેનાથી તમે વ્યવસાયિક વ્યવહારો અથવા વાતચીતમાં અન્ય લોકોને સફળતાપૂર્વક પ્રભાવિત કરી શકશો. 

મેશ રાશિ4/6

મેશ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ત્રિગ્રહી યોગ ચોથા ભાવમાં બનશે, જે ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને વૈભવી વસ્તુઓનો કારક છે. મિલકત અથવા વાહન ખરીદવાના સપના સાકાર થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા પ્રદર્શનની પ્રશંસા થશે અને પ્રમોશનની સંભાવનાઓ છે. 

કર્ક રાશિ5/6

કર્ક રાશિ

આ ત્રણ ગ્રહોની યુતિ તમારી પોતાની રાશિમાં બની રહી હોવાથી તમે તેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને શુભ પ્રભાવોનો અનુભવ કરશો. સમાજમાં તમારું સન્માન, આદર અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો જોશો. તમારા કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં નવી અને સુવર્ણ તકો ઊભી થશે.

6/6

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
trigrahi yog 2026
Surya Guru Budh Yuti

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E20 પેટ્રોલ વાહનો માટે સુરક્ષિત, વૈજ્ઞાનિક ચકાસણી બાદ જ કરાયો અમલ, સરકારનો મોટો દાવો
E20 Petrol29 min ago
2
Bhavnagar Medical College51 min ago
3
Devgadh Baria bye election results1 hr ago
4
Gujarat Monsoon 20262 hrs ago
5
Ajinkya Rahane2 hrs ago