200 વર્ષ બાદ ઉત્તરાયણ પર થશે ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહોનો સંગમ, આ રાશિઓ ધનના ઢગલે બિરાજશે! સફળતા કદમ ચૂમશે
વૈદિક પંચાંગ મુજબ મકર રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં અનેક ગ્રહો ગોચર કરીને રાજયોગ અને ત્રિગ્રહી યોગનું નિર્માણ કરશે. જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન અને દેશ દુનિયા પર જોવા મળશે. અહીં અમે ત્રિગ્રહી યોગ વિશે વાત કરીએ છીએ. અત્રે જણાવવાનું કે માન સન્માનના દાતા સૂર્ય, લક્ઝરીના દાતા શુક્ર અને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ ત્રિગ્રહી યોગ બનાવશે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. નવી નોકરીની સાથે અપાર ધનલાભના યોગ છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવ પર બની રહ્યો છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. વિદેશથી લાભ થઈ શકે છે. ધન સંલગ્ન મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિના યોગ છે. સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો.
વૃષભ રાશિ
ત્રિગ્રહી યોગ બનવાથી વૃષભ રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી રાશિથી ભાગ્યના સ્થાન પર બનવા જઈ રહ્યો છે. આથી આ સમય દરમિયાન ભાગ્ય તમને સાથ આપશે. અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. આધ્યાત્મિક સોચની સાથે સાથે ભૌતિક સુખોમાં પણ વધારો થશે. કાર્યસ્થળે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. જે આગળ જઈને લાભકારી નીવડી શકે. વિદેશ કે દૂરના સ્થળોથી લાભની શક્યતા છે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરી શકો.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગનું બનવું ફળદાયી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યોગ તમારી ગોચર કુંડળીથી બીજા સ્થાને બનશે. આથી આ દરમિયાન તમને સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભના યોગ બનતા રહેશે. કરિયર અને શિક્ષણમાં સારી તકો મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. વ્યવસાયિક જીવનમાં સન્માન અને કરિયરમાં સફળતા સુનિશ્ચિત થશે. ધનલાભના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. સંબંધોમાં સામંજસ્ય વધશે. પરિવારાં ખુશહાલી રહેશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos