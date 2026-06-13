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બનવા જઈ રહ્યો છે ત્રિગ્રહી રાજયોગ, 48 કલાકમાં બદલાઈ જશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, અચાનક થશે ધનલાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:19 PM IST

Trigrahi Yog : મિથુન રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને ચંદ્રની દુર્લભ સંયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ 3 ગ્રહોના સંયોગના કારણે ત્રિગ્રહી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે આગામી 48 કલાકમાં આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. 
 

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Trigrahi Yog : મિથુન રાશિમાં સૂર્ય, બુધ અને ચંદ્રની યુતિ એક દુર્લભ અને અત્યંત શુભ સંયોગ બનાવવા જઈ રહી છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, આને ત્રિગ્રહી રાજયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ખાસ યુતિ 15 જૂનથી 27 જૂન, સુધી અમલમાં રહેશે. ત્રિગ્રહી રાજયોગ આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે.   

તુલા રાશિ2/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ માટે આ સમયગાળો ખાસ રહેવાનો છે, એમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ખૂબ જ શુભ છે. તમને કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે અને પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.

સિંહ રાશિ3/6

સિંહ રાશિ

આ સમયગાળો તમારા માટે વરદાનથી ઓછો નથી. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે અને કારકિર્દીમાં પ્રમોશનની તકો ઉભરી રહી છે.  

મિથુન રાશિ4/6

મિથુન રાશિ

તમારી પોતાની રાશિમાં આ યોગ બનવાથી તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે અને અટકેલા ભંડોળને પાછું મેળવવાની પ્રબળ સંભાવના છે.  

કન્યા રાશિ5/6

કન્યા રાશિ

આ સમય વ્યવસાય અને ભાગીદારી માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. તમારી વાતચીત કુશળતામાં સુધારો થશે, જેનાથી તમારા કાર્યમાં સીધો લાભ મળશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Trigrahi Rajyog
mithun rashi
Surya Budh Chandrama Yuti
lucky zodiac signs

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