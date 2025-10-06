ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મંગળની રાશિમાં બનશે પાવરફુલ ત્રિગ્રહી યોગ...આ રાશિના જાતકોના દુ:ખના દિવસો થશે દૂર, દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા

Trigrahi Yog : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, વૃશ્ચિક રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે, જે દરેક ક્ષેત્રમાં કેટલીક રાશિઓને સફળતા અપાવી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે. 

Updated:Oct 06, 2025, 04:31 PM IST

1/5
image

Trigrahi Yog : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો સમયાંતરે પોતાની રાશિ બદલીને યુતિ બનાવે છે. આ યુતિ કેટલાક માટે સકારાત્મક અને કેટલાક માટે નકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. ડિસેમ્બરના મધ્યમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. 

કુંભ રાશિ

2/5
image

તમારી ગોચર કુંડળીમાં કાર્યક્ષેત્ર અને કારકિર્દીના ભાવમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. જો તમે હાલમાં નોકરી કરતા હો, તો તમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળવાની શક્યતા છે. જેમના વ્યવસાયો શનિ સાથે સંકળાયેલા છે તેમને આ સમય દરમિયાન નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને વ્યવસાયમાં નફો મેળવવાની ઘણી શુભ તકો પણ મળી શકે છે. 

મકર રાશિ

3/5
image

ત્રગ્રહી યોગ મકર રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ યુતિ તમારી રાશિના આવક અને નફાના સ્થાનમાં બનવા જઈ રહી છે. તેથી આ સમય દરમિયાન આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. તમે નવો વ્યવસાય પણ શરૂ કરી શકો છો. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે. 

મીન રાશિ

4/5
image

ત્રિગ્રહી યોગ મીન રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આનું કારણ એ છે કે તે તમારી રાશિમાં ભાગ્યના ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળી શકે છે. જે સરકારી કામ બાકી છે તે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનો માહોલ રહેશે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને તેમની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થતી જોવા મળી શકે છે.

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

trigrahi yogTrigrahi Yog in vrachiklucky zodiacRashifal

Trending Photos