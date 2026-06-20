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ગણતરીના કલાકોમાં બનશે ત્રિગ્રહી યોગ, મિથુન સહિત આ 4 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ કમાણી !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:13 PM IST

Trigrahi Yog : 22 જૂને બુધ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે કે તરત જ ત્રિગ્રહી યોગ બનશે. આ સંયોગ ચાર રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

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Trigrahi Yog : 22 જૂને ગુરુ, બુધ અને શુક્રના સંયોગથી કર્ક રાશિમાં ત્રિગ્રહી યોગ બનશે. આ સંયોગ ચાર ચોક્કસ રાશિઓ માટે કારકિર્દીમાં પ્રગતિના માર્ગો ખોલશે. આ દરમિયાન રોકાણમાંથી મોટો લાભ પણ મળી શકે છે. અટકેલા કામો પુરા થઈ શકે છે, ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના પર એક નજર કરીએ.

મિથુન રાશિ2/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે ત્રિગ્રહી યોગ કોઈ ચમત્કારથી ઓછો નથી. તમારી આવક વધશે. તમને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદોમાંથી રાહત મળશે. જમીન ખરીદવાની યોજનાઓ સાકાર થઈ શકે છે અને તમારી ઇચ્છિત નોકરી માટે ઓફર મળી શકે છે. તમારા માતાપિતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમને લાંબી બીમારીમાંથી રાહત મળશે.  

મકર રાશિ3/6

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમને તમારા બધા પ્રયત્નોમાં તમારા માતાપિતા તરફથી સહયોગ મળશે. તમે પૈતૃક સંપત્તિમાંથી નોંધપાત્ર લાભ મેળવવામાં સફળ થશો અને કોઈ મોટા સાહસમાં રોકાણ કરી શકો છો. તમને જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળશે. તમે તમારી નોકરીની સાથે સાથે તમારો પોતાનો વ્યવસાય પણ શરૂ કરી શકો છો.  

કર્ક રાશિ4/6

કર્ક રાશિ

આ ત્રિગ્રહી યોગ કર્ક રાશિના જાતકો માટે વરદાન સાબિત થશે. તમને દરેક કાર્યમાં સફળતા મળશે અને અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નવી નોકરી મળવાના મજબૂત સંકેતો છે અને વાહન ખરીદવાનું તમારું સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે છે. ઓફિસમાં તમારા કાર્યની ખૂબ પ્રશંસા થશે અને તમે જે પણ કાર્ય હાથ ધરશો તેમાં સફળતા મળશે.

કન્યા રાશિ5/6

કન્યા રાશિ

આ સંયોગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી આવક વધશે અને પ્રમોશનની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. તમને કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે અને અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરીથી આગળ વધવા લાગશે. તમે નવો વ્યવસાય શરૂ કરી શકો છો. ઓફિસમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને તમને કોઈ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળી શકે છે.   

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

TAGS:
trigrahi yog 2026
Rashifal
Trigrahi Yog rashifal
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