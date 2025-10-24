ચિલોડા હિંમતનગર હાઇવે પર અકસ્માત : દિવાળીની રજામાં ધાર્મિક પ્રવાસે નીકળેલા શ્રદ્ધાળુઓની બસ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બની
Accident News : શુક્રવારની સવાર ફરી એકવાર અકસ્માતથી થઈ છે. ચિલોડા હિંમતનગર હાઇવે પર અકસ્માત સર્જાયો હતો. ખાનગી ટ્રાવેલ્સ અને ટ્રક વચ્ચેના અકસ્મતામાં 10 થી વધુ મુસાફરોને ઈજા પહોંચ છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મુસાફર ભરેલ ખાનગી ટ્રાવેલ્સ હોટલ પાસે સર્વિસ રોડ પર ઊભી હતી ત્યારે અકસ્માત સર્જાયો હતો. ટ્રક ચાલકે મુસાફર ભરેલી ટ્રાવેલ્સને પાછળથી મારી જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટ્રકે ટક્કર મારતાં ટ્રાવેલ્સ માં સવાર 10 થીવધુ મુસાફરોને ઈજા પહોંચી છે. ઈજાગ્રસ્ત લોકોને સારવાર માટે 108 મારફતે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
તો બીજી તરફ, અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલક કેબિનમાં ફસાયો હતો. ફાયર બ્રિગેડની મદદથી કેબિન કાપીને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. ટ્રક ચાલકને પણ ગંભીર ઈજા પહોંચતા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે.
ટ્રાવેલ્સ સવાર મુસાફરો નડિયાદ અને અમદાવાદના હતા. જેઓ ખાનગી ટ્રાવેલ્સ રાજસ્થાનના ખાટુ શ્યામ, પુષ્કર, શ્રીનાથજી, સાંવરિયા શેઠ, દર્શન માટે જતાં હતા. સમગ્ર ધટના લઈને ચિલોડા પોલીસ ધટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આંધ્રપ્રદેશના કરનૂલમાં ભીષણ અકસ્માતની ઘટના
આજે આંધ્રપ્રદેશમાં મુસાફરો ભરેલી બસમાં આગ લાગતા 20 લોકો જીવતા સળગ્યા હતા. આંધ્રપ્રદેશના કલ્લુરના એક ગામ પાસે આ ઘટના બની હતી. આ બસ હૈદરાબાદથી બેંગલુરુ જઈ રહી હતી, ત્યારે રસ્તામાં એક બાઈક સાથે બસની ટક્કર થઈ હતી. બાઈક બસની નીચેના ભાગે ફસાઈ જતા બ્લાસ્ટ થયો હતો. જેમાં ગણતરીની ક્ષણોમાં બસમાં ભીષણ આગ ભડકી હતી. ઘટના સમયે બસમાં અંદાજે 40 યાત્રીઓ સવાર હતા. આગ લાગતા 12 લોકો બહાર કૂદવામાં સફળ રહ્યા હતા. ઈમર્જન્સી એક્ઝીટથી 12 મુસાફરો બહાર કૂદ્યા હતા. જોકે, આ દર્દનાક ઘટનામાં મૃતકોની ઓળખ કરવી પણ મુશ્કેલ બની છે. હજુ પણ આગમાં દાઝી ગયેલા અનેક લોકોની હાલત ગંભીર છે. અત્યાર સુધીમાં 20 લોકોના મોત થયાની જાણકારી મળી છે.
